Танкисты на учениях "Восток-2014" на Камчатке преодолевали 15-метровые рвы, не снижая темпов наступления

23.09.2014 22:52:02 (GMT+12)

На учениях "Восток-2014" общевойсковые танковые подразделения в кратчайшие сроки преодолевали рвы протяженностью до 15 метров, не снижая темпов наступления. Об этом журналистам рассказал сегодня начальник Главного управления боевой подготовки Вооруженных сил РФ генерал- лейтенант Иван Бувальцев.



"Здесь была некоторая изюминка, созданная руководством учений, - то, что не было предусмотрено в планах. Противник применил инженерные заграждения, которые создавались взрывным способом, протяженность противотанковых рвов достигала 15 метров", - сказал он.



Штабы и командиры соединений оперативно приняли решение по использованию специальных инженерных машин МТУ-72 и МТУ-90, применение которых позволило без временных потерь преодолеть сложные препятствия, не снижая темпов наступления в целом, отметил Бувальцев.



Кроме того, на протяжении всех учений подразделения подвергались атакам диверсионных разведывательных групп условного противника, подавлению средствами радиоэлектронной борьбы, действуя при этом на незнакомых полигонах.



"С применением инженерной техники темпы наступления наших войск не были снижены, с этой задачей сухопутчики справились хорошо, - подытожил генерал. - В очередной раз хочу отметить, что командиры соединений быстро ориентируются в резко меняющейся обстановке, мыслят нестандартно и принимают взвешенные решения".



(ИТАР-ТАСС).

