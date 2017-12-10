В Милькове сегодня

10.12.2017 15:10:09 (GMT+12)

ФОТО: http://poluostrov-kamchatka.ru/pknews/photos/detail.php?ID=6383



В Милькове сегодня белый день - все засыпано белым пушистым снегом. Снег идёт вторые сутки, укутал деревья, засыпал крыши домов, дороги и тропинки, машины и детские площадки... Красота невероятная! Конечно, владельцам авто придется потрудиться, чтобы откопать свои машины, помахать лопатой придётся и тем, кто живёт в частных домах. Тем более что заканчиваться снег пока и не собирается! К счастью, сегодня воскресенье, день выходной и можно никуда не торопиться. Доброго всем дня!



Фото: Елена ЛАБЗОВА.

