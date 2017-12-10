Камчатский метеокомментарий, 10 декабря (344/21)

10.12.2017 09:44:36 (GMT+12)

В 9.00 в Петропавловске-Камчатском было +1°C, пасмурно, местами небольшой снег, ветер восточный, северо-восточный, 10 м/с, атмосферное давление: 718 мм рт. ст., относительная влажность: 89%.



Предварительный прогноз:



День: +1°С, пасмурно, небольшой снег.



Вечер: +1°С, пасмурно, небольшой снег.



Геомагнитная обстановка: 9 — 21 час — небольшие возмущения; 21 — 24 часа — нет заметных возмущений.



Долгота светового дня: 7’41’’ (-1”).



Луна: 47%, стареющая.



В этот день, 10 декабря, в Петропавловске-Камчатском самая теплая погода, +2, была в 1910 г. Самая холодная погода, -30, была в 1995 г.



Берегите себя!



С уважением,



Валерий КРЫЛОВ,

метеокомментатор «ПК».



На снимке: Камчатка (вид из космоса), 10 декабря, 8.15 (кмч).



Подготовлено при поддержке проекта «Эпицентр».



