Камчатский метеокомментарий, 10 декабря (344/21)

10.12.2017 09:44:36 (GMT+12)

Камчатский метеокомментарий, 10 декабря (344/21)

В 9.00 в Петропавловске-Камчатском было +1°C, пасмурно, местами небольшой снег, ветер восточный, северо-восточный, 10 м/с, атмосферное давление: 718 мм рт. ст., относительная влажность: 89%.

Предварительный прогноз:

День: +1°С, пасмурно, небольшой снег.

Вечер: +1°С, пасмурно, небольшой снег.

Геомагнитная обстановка: 9 — 21 час — небольшие возмущения; 21 — 24 часа — нет заметных возмущений.

Долгота светового дня: 7’41’’ (-1”).

Луна: 47%, стареющая.

В этот день, 10 декабря, в Петропавловске-Камчатском самая теплая погода, +2, была в 1910 г. Самая холодная погода, -30, была в 1995 г.

Берегите себя!

С уважением,

Валерий КРЫЛОВ,
метеокомментатор «ПК».

На снимке: Камчатка (вид из космоса),  10 декабря, 8.15 (кмч).

Подготовлено при поддержке проекта «Эпицентр».

«Полуостров Камчатка» — ежедневная деловая интернет-газета.

Выходит с 1 июня 2005 г.

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