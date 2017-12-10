Камчатский метеокомментарий, 10 декабря (344/21)

10.12.2017 09:44:36 (GMT+12)
В 9.00 в Петропавловске-Камчатском было +1°C, пасмурно, местами небольшой снег, ветер восточный, северо-восточный, 10 м/с, атмосферное давление: 718 мм рт. ст., относительная влажность: 89%.
Предварительный прогноз:
День: +1°С, пасмурно, небольшой снег.
Вечер: +1°С, пасмурно, небольшой снег.
Геомагнитная обстановка: 9 — 21 час — небольшие возмущения; 21 — 24 часа — нет заметных возмущений.
Долгота светового дня: 7’41’’ (-1”).
Луна: 47%, стареющая.
В этот день, 10 декабря, в Петропавловске-Камчатском самая теплая погода, +2, была в 1910 г. Самая холодная погода, -30, была в 1995 г.
Берегите себя!
С уважением,
Валерий КРЫЛОВ,
метеокомментатор «ПК».
На снимке: Камчатка (вид из космоса), 10 декабря, 8.15 (кмч).
Подготовлено при поддержке проекта «Эпицентр».
«Полуостров Камчатка» — ежедневная деловая интернет-газета.
Выходит с 1 июня 2005 г.
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