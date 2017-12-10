Добрый день, Камчатка!

10.12.2017 08:35:19 (GMT+12)

Поздравляем всех тех, у кого сегодня день рождения или какое-либо иное торжество!



Сегодня воскресенье, 10 декабря 2017 года. По старому стилю сегодня 27 ноября.



Неделя 27-я по Пятидесятнице. Глас 2-й.



Иконы Божией Матери, именуемой «Зна́мение».Знамение Пресвятой Богородицы, бывшее в Новгороде Великом в 1170 году. Вмч. Иакова Пе́рсянина (421). Прп. Палладия (VI–VII). Свт. Иакова, еп. Ростовского (1392). Обре́тение мощей блгв. кн. Новгородского Всеволода, во Святом Крещении Гавриила, Псковского, чудотворца (1192). Блж. Андрея Симбирского (1841). Собор новомучеников и исповедников Радонежских.



Прмчч. монахов 17-ти в Индии (IV). Прп. Романа (V).



Сщмчч. Николая, архиеп. Владимирского, Василия Соколова, Бориса Ивановского, Феодора Дорофеева, Николая Андреева, Алексия Сперанского, Иоанна Глазкова, Сергия Аманова, Иоанна Хрусталева, Сергия Бредникова, Николая Покровского, Димитрия Беляева, Владимира Смирнова, Иоанна Смирнова пресвитеров, прмчч. Иоасафа Боева, Кронида Любимова, Николая Салтыкова, Ксенофонта Бондаренко, Алексия Гаврина, Аполлоса Федосеева, Серафима Крестьянинова, Никона Беляева и мч. Иоанна Емельянова (1937).



Икон Божией Матери «Зна́мение»: Курской-Коренной (1295), Абалацкой (1637), Царскосельской, Серафимо-Понетаевской (1879), Верхнетагильской (1753) и именуемой «Корчемная» (XVIII).



По мусульманскому календарю — 21 рабии аль-ауваля [III] 1439 г. хиджры.



По еврейскому календарю — 22 кислева 5778 г.



ЕСТЬ ПОВОД



День прав человека.



Нобелевский день — церемония вручения Нобелевской премии.



Всемирный день футбола.



Международный день акций за принятие Декларации прав животных (Международный день прав животных).



День создания службы связи МВД России.



День Конституции Таиланда.



10 ДЕКАБРЯ В ИСТОРИИ



1698 Петром I учреждена первая (и высшая) награда России – императорский Орден Святого апостола Андрея Первозванного.

1768 В Англии по приказу Георга III учреждена Королевская академия художеств.



1866 Федор Тютчев написал стихотворение «Умом Россию не понять…».



1901 Состоялась первая церемония вручения Нобелевских премий.



1948 Организация Объединенных Наций приняла Всеобщую декларацию прав человека.



РОДИЛИСЬ В ЭТОТ ДЕНЬ



1798 Александр Брюллов, русский архитектор, художник.



1815 Августа Ада Кинг английская графиня, математик.



1821 Николай Некрасов, русский поэт, писатель и публицист.



1891 Нелли Закс, немецкая поэтесса, Нобелевский лауреат.



1901 Михаил Румянцев, советский артист цирка (клоун), актер, Народный артист СССР.



1918 Анатолий Тарасов, советский хоккейный и футбольный тренер, Заслуженный мастер спорта СССР.



Смотрите также сегодняшний «Камчатский метеокомментарий» на нашем сайте.



«Полуостров Камчатка» желает Вам хорошего дня и хорошего настроения! Берегите себя!



С уважением,



Спартак ЗУРБИЛЛО, архивариус «ПК».



(Использованы материалы сайта http://www.calend.ru и не только они).



