Из оперативного прогноза МЧС по Камчатскому краю на 10 декабря 2017 года

10.12.2017 00:43:37 (GMT+12)

(Подготовлено на основе информации Камчатского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, Управления федеральной службы по надзору в сфере природопользования по Камчатскому краю, Министерства сельского хозяйства и торговли Камчатского края, Института Вулканологии и Сейсмологии ДВО РАН, группы KVERT, Министерства ЖКХ и энергетики Камчатского края, Камчатского филиала Российского экспертного совета по прогнозу землетрясений, оценке сейсмической опасности и риска).



Метеорологический прогноз:

Южная половина Камчатского края

Облачная погода, умеренный, местами сильный снег, в западных районах местами небольшой снег. На дорогах гололедица. Ветер ночью восточный 5-10 м/с, на южных побережьях 12-17 м/с, в Усть-Камчатском районе 15-20 м/с, днем северо-восточный 5-10 м/с, на южных побережьях 15-20 м/с, в Усть-Камчатском районе 25-30 м/с. При усилении ветра до 15 м/с-метель. Температура воздуха ночью 0,-5°С, при прояснениях до -15°С, днем 0,+5°С, при облачности 0,-5°С.



Северная половина Камчатского края

Облачная погода с прояснениями, местами небольшой снег, на восточном побережье небольшой, местами умеренный снег. Ветер восточный ночью 5-10 м/с, на побережьях 12-17 м/с, днем 12-17 м/с, на восточном побережье 23-28 м/с. При усилении ветра до 15 м/с-метель. Температура воздуха ночью -10,-15°С, при прояснениях до -25°С, днем -1,-6°С, при облачности до -16°С.



По информации от ФГБУ «Камчатское УГМС» действует штормовое предупреждение о возникновении комплекса неблагоприятных метеорологических явлений погоды № 52 от 09 декабря 2017 года.



10 декабря днем на востоке Камчатского края ожидается комплекс неблагоприятных метеорологических явлений:

– местами в Петропавловске-Камчатском ГО, Вилючинск ГО, Елизовском, Мильковском, Усть-Камчатском и Алеутском районах сильный мокрый снег, в горных и предгорных районах налипание мокрого снега на провода;

– ветер северо-восточный в Усть-Камчатском, Алеутском на севере Елизовского района 25-30 м/с, на побережьях Карагинского, Олюторского районов 23-28 м/с, метель.



11 декабря ночью местами в Елизовском, Мильковском, Усть-Камчатском и Алеутском районах сохранятся сильные осадки, в Усть-Камчатском, Алеутском районах ветер восточный 25-30 м/с, на побережьях Карагинского, Олюторского районов 20-25 м/с, метель.



Гидрологическая обстановка:

Гидрологическая обстановка стабильная, на реках края продолжаются процессы ледообразования.



Лавинная обстановка:

На территории края объявлено штормовое предупреждение от КРПЛЦ ФГБУ «Камчатское УГМС» № 40 от 08.12.2017 г.

В период с 00 часов 10.12.2017 г. по 12.12.2017 г. включительно по горным территориям Усть-Большерецкого, Елизовского (особенно бассейна р. Паратунка), в том числе по территории Кроноцкого заповедника, Соболевского, Быстринского, Мильковского и Усть-Камчатского районов, а также вулканов Вилючинский, Козельский, Корякский и Авачинский – лавиноопасно.



Сохраняется вероятность схода отдельных снежных лавин в отдаленных горных районах края, представляющую опасность, для туристов, а так же спортсменов, занимающихся экстремальными видами спорта.



Экзогенная обстановка:

Схода оползней и селей не прогнозируется.



Сейсмологический прогноз:

В гг. Петропавловске-Камчатском, Елизово и Вилючинске землетрясения с силой сотрясений 7 и более баллов по 12-балльной шкале MSK не ожидаются.

Сильные волнения моря:



В соответствии со штормовым предупреждением об ОЯ от ФГБУ «Камчатское УГМС» № 53 от 09.12.2017 г:

10 декабря утром в Тихом океане в районе 11310 ожидается опасное волнение высотой 8-10 м с распространением днем на район 11260, вечером на район 11250, Берингово море на район 11270 подрайоны 11293 11294. Явление сохранится конца суток 11 декабря.



Прогноз вулканической активности:

Для авиации может быть опасна эксплозивная активность вулканов Шивелуч, Безымянный, Ключевской и Карымский. С учетом активности вулканов сохраняется вероятность выпадения пепла в близлежащих населённых пунктах.



Прогноз геомагнитной обстановки:

На предстоящие сутки ожидаются небольшие возмущения геомагнитной обстановки. Увеличения количества обращений метеозависимых граждан в медицинские учреждения края не прогнозируется. При прогнозируемом индексе геомагнитной активности опасность нарушений в работе электроники и связи оценивается как низкая.



(Благодарим ГУ МЧС по Камчатскому краю за предоставленные материалы).



Фото: Максим БОДА.