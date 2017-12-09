Срочно в номер: МЧС Камчатки предупредило о шторме в Тихом океане и Беринговом море 10-11 декабря

09.12.2017 19:27:40 (GMT+12)

Управление МЧС Камчатки объявило штормовое предупреждение в акваториях Тихого океана и Берингова моря, сообщили в пресс-службе ведомства в субботу.



"По данным Камчатского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, утром и днем 10 декабря в акваториях Тихого океана и Берингова моря ожидается волнение высотой 8-10 метров. Явление сохранится до конца суток 11 декабря. Под действие опасного явления попадают Алеутский, Елизовский и Карагинский районы, а также Петропавловск-Камчатский городской округ", - говорится в сообщении.



Руководителям судоходных компаний, чьи суда могут находиться в перечисленных районах, рекомендуют принять меры повышенной предосторожности.



Сейчас в южной части полуострова продолжает действовать циклон. В Петропавловск-Камчатском и Вилючинском городских округах, в Елизовском, Усть-Большерецком, Мильковском, Усть- Камчатском, Алеутском муниципальных районах отмечается небольшой снегопад.



"Главное управление МЧС России по Камчатскому краю и его структурные подразделения по-прежнему функционируют в режиме повышенной готовности. В режим повышенной готовности также приведена аэромобильная группировка спасателей, которая в случае возникновения нештатных ситуаций сможет оперативно выдвинуться в любой из районов полуострова", - заключили в пресс-службе.



(ТАСС).