Срочно в номер: МЧС Камчатки предупредило о шторме в Тихом океане и Беринговом море 10-11 декабря

09.12.2017 19:27:40 (GMT+12)
Управление МЧС Камчатки объявило штормовое предупреждение в акваториях Тихого океана и Берингова моря, сообщили в пресс-службе ведомства в субботу.
"По данным Камчатского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, утром и днем 10 декабря в акваториях Тихого океана и Берингова моря ожидается волнение высотой 8-10 метров. Явление сохранится до конца суток 11 декабря. Под действие опасного явления попадают Алеутский, Елизовский и Карагинский районы, а также Петропавловск-Камчатский городской округ", - говорится в сообщении.
Руководителям судоходных компаний, чьи суда могут находиться в перечисленных районах, рекомендуют принять меры повышенной предосторожности.
Сейчас в южной части полуострова продолжает действовать циклон. В Петропавловск-Камчатском и Вилючинском городских округах, в Елизовском, Усть-Большерецком, Мильковском, Усть- Камчатском, Алеутском муниципальных районах отмечается небольшой снегопад.
"Главное управление МЧС России по Камчатскому краю и его структурные подразделения по-прежнему функционируют в режиме повышенной готовности. В режим повышенной готовности также приведена аэромобильная группировка спасателей, которая в случае возникновения нештатных ситуаций сможет оперативно выдвинуться в любой из районов полуострова", - заключили в пресс-службе.
(ТАСС).
«Полуостров Камчатка» — ежедневная деловая интернет-газета.
Выходит с 1 июня 2005 г.
Учредитель и издатель — Искандер ХАКИМОВ.
Адрес редакции: 683031, г. Петропавловск-Камчатский, проспект Карла Маркса, дом 29/1, офис 517.
Телефон: +7 (4152) 25-22-03, e-mail: poluostrov-k@mail.ru
Газета зарегистрирована Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о перерегистрации СМИ Эл № ФС 77-68241 от 27 декабря 2016 г.
Любое использование материалов без письменного разрешения редакции запрещено.
16+