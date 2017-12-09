На юге Камчатки сегодня

09.12.2017 19:08:25 (GMT+12)

На юг Камчатки обрушился очередной циклон. Дует сильный восточный ветер, наблюдается оттепель, валит снег. Очередные выходные дни население юга Камчатки проводит в своих «берлогах», ну, хоть электричество пока не отключали.



Фото: Фома БЕССРЕБРЕННИКОВ.