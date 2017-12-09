В Коряках сегодня

09.12.2017 19:06:32 (GMT+12)

В Коряках сегодня за неполный день снег только слегка прикрыл ту наледь, которая была всё это время. Посмотрим, какой погода будет завтра.



Всем хорошего настроения!



Фото: Максим БОДА.



