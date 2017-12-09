Срочно в номер: спасатели напоминают о необходимости соблюдения мер предосторожности во время прохождения циклона

09.12.2017 18:46:59 (GMT+12)

На Камчатке продолжает своё влияние охотоморский циклон, он оказывает влияние на южную и восточную часть полуострова. В Петропавловск-Камчатском, в Вилючинском городских округах, в Елизовском, Усть-Большерецком, Мильковском, Усть-Камчатском, Алеутском муниципальных районах отмечается выпадение слабых, местами умеренных осадков в виде снега. Максимальные порывы ветра зарегистрированы в Усть-Большерецком районе, там скорость ветра достигала до 18-ти метров в секунду. Происшествий в ходе прохождения циклона на Камчатке не зарегистрировано. На федеральной трассе и на региональных автодорогах работает снегоуборочная техника.



По прогнозу Камчатского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в ночь с 9 на 10 декабря к берегам полуострова подойдет второй циклон, который будет оказывать влияние на территорию края до 11 декабря включительно.



Днем 10 декабря и ночью 11 декабря в Петропавловск-Камчатском, в Вилючинском городских округах, в Елизовском, Мильковском, Усть-Камчатском и Алеутском районах ожидается сильный мокрый снег, в горных и предгорных районах налипание мокрого снега на провода. Скорость ветра в Усть-Камчатском, Алеутском, на севере Елизовского района, на побережьях Карагинского, Олюторского районов может достигать 25-30 метров в секунду.



Напомним, еще днём 8 декабря Главное управление МЧС России по Камчатскому краю и его структурные подразделения были переведены в режим повышенной готовности для того, чтобы более оперативно реагировать на возможные происшествия и чрезвычайные ситуации.



Спасатели осуществляют патрулирование автодорог и в случае необходимости готовы оказать помощь водителям транспортных средств. В режим повышенной готовности также приведена аэромобильная группировка спасателей, которая в случае возникновения нештатных ситуаций сможет оперативно выдвинуться в любой из районов полуострова.

Кроме того, уже подготовлены к развертыванию пункты обогрева, в которых при необходимости водители и пассажиры смогут обогреться и выпить горячего чая. Такие пункты в случае необходимости будут развернуты на автодорогах федерального и местного значения.



В результате осадков ожидается увеличение количества дорожно-транспортных происшествий, затруднение движения автотранспорта, повышается вероятность возникновения дорожных пробок. Кроме этого, неблагоприятные погодные условия могут привести к нарушениям в работе аэропортов, объектов жизнеобеспечения населения.



Спасатели рекомендуют населению на время действия непогоды принять все необходимые меры для обеспечения собственной безопасности, воздержаться от выезда на дороги в населенных пунктах и за их пределами. Туристам также необходимо воздержаться от выхода на маршруты, особенно в отдалённые и прибрежные районы, места с горными реками. Родителям рекомендовано следить за местонахождением своих детей и во время действия непогоды не отпускать их на улицу.



Если ситуация несёт угрозу вашей жизни или жизни окружающих, незамедлительно звоните в пожарно-спасательную службу МЧС России по телефону «101». Набор номера осуществляется как с мобильного, так и со стационарных телефонов.



Об этом корреспонденту "ПК" сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС России по Камчатскому краю.