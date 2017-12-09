На юге Камчатки сегодня

09.12.2017 16:23:29 (GMT+12)
В Милькове сегодня ветрено и снежно. Мороз отпустил (надолго?), но потеплело незначительно. Однако мильковских любителей зимних видов спорта это не пугает. На лыжной базе "Весёлая горка" сегодня пройдут первые соревнования по лыжным гонкам, которыми официально откроется новый лыжный сезон.
Фото: Елена ЛАБЗОВА.
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