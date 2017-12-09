Камчатский метеокомментарий, 9 декабря (343/22)

09.12.2017 12:30:38 (GMT+12)

В 12 часов в Петропавловске-Камчатском было -5°C, пасмурно, небольшой снег, ветер восточный, северо-восточный, 12 м/с, атмосферное давление: 737 мм рт. ст., относительная

влажность: 88%.



Предварительный прогноз:



День: -5°С, пасмурно, небольшой снег.



Вечер: +1°С, пасмурно, дождь со снегом.



Геомагнитная обстановка: 12 — 21 час — небольшие изменения; 21 — 24 часа — небольшие возмущения.



Долгота светового дня: 7’42’’ (-2”).



Луна: 58%, стареющая.



В этот день, 9 декабря, в Петропавловске-Камчатском самая теплая погода, +3, была в 1910 г.

Самая холодная погода, -28, была в 1994 г.



9 декабря - Юрьев день.



Георгий Победоносец, Егорий (Юрий) осенний, холодный. Юрьев день. Легенда приписывает Георгию победу над змеем.



Об этом дне сохранилось много поговорок: "Мужик не тумак, знает, когда живет Юрьев день", "Мужик болит и сохнет по Юрьев день", "На чью долю потянет поле, то скажет Юрьев день", "Крепки ряды Юрьевым днем", "Позывал дьяк мужика судиться на Юрьев день, а мужик был таков", "Наряжалась баба на Юрьев день погулять с барского двора". Так было до XVI века, когда безземельные крестьяне могли свободно переходить от одного землевладельца к другому.



В 1592 году Борис Годунов отменил право перехода крестьян к другому владельцу земли, закрепив их навечно за боярами, вотчинниками.



Царь Борис Феодорович первый остановил бродяжничество крестьян и укрепил их за владельцами. Царь Василий Иоаннович Шуйский указом 1607 года, 9 марта, решительно запретил крестьянские переходы. Царь Михаил Феодорович введением Писцовых книг и всеобщей переписью определил права помещичьи и оставил крестьян навсегда при земле владельца. Отсюда и пошли пословицы: "Вот тебе, бабушка, и Юрьев день!", "Дожидайся Юрьева дня, когда рак свистнет", "Зарекался мужик на Юрьев день радеть о боярском добре".



К Егорьеву дню обивали двери войлоком или рогожами, конопатили окна и погреба.



Считали: "Егорий зимний — охранитель скота, повелитель волков", "С Егория медведь в берлоге крепко засыпает, а волки жмутся к деревенским задворкам", начинают ходить за добычей, но "Что у волка в зубах, то Егорий дал".



Были и приметы: "В Юрьев день ходили слушать воду в колодцах: коли тихо, не волнуется, зима будет теплая, послышатся звуки — ожидай сильных вьюг и морозов", "Если до Егорьева дня бывает иней, то сев овсов в будущем году окончится до Егорьева дня".



Именины у Юрия. Георгий (Юрий, Егорий) с греческого - "земледелец".



Берегите себя!



С уважением,



Валерий КРЫЛОВ,

метеокомментатор «ПК».



На снимке: Камчатка (вид из космоса), 9 декабря, 11.15 (кмч).



Подготовлено при поддержке проекта «Эпицентр».



