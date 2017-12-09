Срочно в номер: опасность схода лавин объявлена на Камчатке

09.12.2017 10:09:34 (GMT+12)

Повышенная опасность схода снежных лавин объявлена на Камчатке из-за подхода двух циклонов на полуостров. Об этом в пятницу сообщили ТАСС в Камчатском противолавинном центре.



"В связи с повышенной опасностью схода лавин со склонов вулканов и сопок объявлено штормовое предупреждение. В период с 10 по 13 декабря самопроизвольный сход снежных лавин возможен по горным территориям Усть-Большерецкого, Елизовского (особенно бассейна реки Паратунка), в том числе по территории Кроноцкого заповедника, Мильковского и Усть- Камчатского районов, а также с вулканов Вилючинский, Козельский, Корякский и Авачинский", - сообщили в центре.



В связи с этим главное управление МЧС России рекомендует руководителям организаций, ведущих работы в горах, туристам, спортсменам и охотникам принять повышенные меры безопасности и воздержаться от посещения лавиноопасных склонов в ближайшие дни. Два циклона один за другим обрушатся на Камчатку в период с 9 по 11 декабря. Они принесут осадки в виде мокрого снега, местами сильные, ветер усилится до штормового. Силы и средства МЧС края переведены в состояние повышенной готовности.



(ТАСС).