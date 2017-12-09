Срочно в номер: опасность схода лавин объявлена на Камчатке

09.12.2017 10:09:34 (GMT+12)
Повышенная опасность схода снежных лавин объявлена на Камчатке из-за подхода двух циклонов на полуостров. Об этом в пятницу сообщили ТАСС в Камчатском противолавинном центре.
"В связи с повышенной опасностью схода лавин со склонов вулканов и сопок объявлено штормовое предупреждение. В период с 10 по 13 декабря самопроизвольный сход снежных лавин возможен по горным территориям Усть-Большерецкого, Елизовского (особенно бассейна реки Паратунка), в том числе по территории Кроноцкого заповедника, Мильковского и Усть- Камчатского районов, а также с вулканов Вилючинский, Козельский, Корякский и Авачинский", - сообщили в центре.
В связи с этим главное управление МЧС России рекомендует руководителям организаций, ведущих работы в горах, туристам, спортсменам и охотникам принять повышенные меры безопасности и воздержаться от посещения лавиноопасных склонов в ближайшие дни. Два циклона один за другим обрушатся на Камчатку в период с 9 по 11 декабря. Они принесут осадки в виде мокрого снега, местами сильные, ветер усилится до штормового. Силы и средства МЧС края переведены в состояние повышенной готовности.
(ТАСС).
«Полуостров Камчатка» — ежедневная деловая интернет-газета.
Выходит с 1 июня 2005 г.
Учредитель и издатель — Искандер ХАКИМОВ.
Адрес редакции: 683031, г. Петропавловск-Камчатский, проспект Карла Маркса, дом 29/1, офис 517.
Телефон: +7 (4152) 25-22-03, e-mail: poluostrov-k@mail.ru
Газета зарегистрирована Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о перерегистрации СМИ Эл № ФС 77-68241 от 27 декабря 2016 г.
Любое использование материалов без письменного разрешения редакции запрещено.
16+