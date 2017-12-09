Добрый день, Камчатка!

09.12.2017 09:28:18 (GMT+12)

Поздравляем всех тех, у кого сегодня день рождения или какое-либо иное торжество!



Сегодня суббота, 9 декабря 2017 года. По старому стилю сегодня 26 ноября.



Прп. Алипия столпника (640). Освящение церкви вмч. Георгия в Киеве (1051–1054). Свт. Иннокентия, еп. Иркутского (1731).



Прп. Иакова отшельника (457). Прп. Стилиана Пафлагонского (V–VI).



Сщмчч. Николая Замараева, Иоанна Виноградова, Георгия Колоколова, Назария Грибкова, Василия Агафоникова, Василия Колосова, Илии Зачатейского, Василия Студницына, Даниила Мещанинова, Михаила Зеленцовского пресвитеров, прмч. Тихона Бузова (1937); мч. Петра Царапкина (после 1937).



По мусульманскому календарю — 20 рабии аль-ауваля [III] 1439 г. хиджры.



По еврейскому календарю — 21 кислева 5778 г.



ЕСТЬ ПОВОД



День Героев Отечества в России.



Международный день памяти жертв преступления геноцида, чествования их достоинства и предупреждения этого преступления.



Международный день борьбы с коррупцией.



День ведомственной охраны железнодорожного транспорта России.



9 ДЕКАБРЯ В ИСТОРИИ



1884 Левант Ричардсон из Чикаго запатентовал усовершенствованную версию роликовых коньков.



1968 День рождения компьютерной мыши.



1989 Возобновлено издание газеты «Коммерсантъ».



●Ежедневная общественно-политическая газета «Коммерсантъ» издавалась в России с 1909 по 1917 год. С приходом советской власти она была упразднена, как буржуазное издание.



9 декабря 1989 года газета «Коммерсантъ» возродилась после длительного перерыва. В этот день вышел в свет пилотный номер еженедельной газеты, а с 8 января 1990 года «Коммерсантъ» стала выходить в регулярном режиме.



В 1992 году издательский дом «Коммерсантъ» приступил к выпуску ежедневной газеты «Коммерсантъ-daily». В 1993 году еженедельник превратился в цветной журнал. В том же году вышел цветной ежемесячный журнал для семейного чтения «Домовой». Через год появились ежемесячник «Автопилот» и еженедельник «Деньги».



Сегодня издательский дом «Коммерсантъ» издает ежедневные газеты «Коммерсантъ», «Коммерсантъ в регионах», ежемесячный автомобильный журнал «Автопилот», еженедельный молодежный журнал «Молоток», еженедельный деловой журнал «Секрет Фирмы» и другие издания, которые читают свыше миллиона человек.



РОДИЛИСЬ В ЭТОТ ДЕНЬ



1608 Джон Мильтон, английский поэт, мыслитель.



1748 Клод Луи Бертолле, французский химик.



1842 Петр Кропоткин, русский анархист, географ, историк.



1936 Александр Иванов, советский поэт, публицист, пародист, сатирик и телеведущий.



1944 Михаил Пиотровский, советский и российский ученый, востоковед, исламовед, академик.



1953 Джон Малкович, американский актер, продюсер и режиссер.



Смотрите также сегодняшний «Камчатский метеокомментарий» на нашем сайте.



«Полуостров Камчатка» желает Вам хорошего дня и хорошего настроения! Берегите себя!



С уважением,



Спартак ЗУРБИЛЛО, архивариус «ПК».



(Использованы материалы сайта http://www.calend.ru и не только они).



