Из оперативного прогноза МЧС по Камчатскому краю на 9 декабря 2017 года

09.12.2017 02:44:08 (GMT+12)

(Подготовлено на основе информации Камчатского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, Управления федеральной службы по надзору в сфере природопользования по Камчатскому краю, Министерства сельского хозяйства и торговли Камчатского края, Института Вулканологии и Сейсмологии ДВО РАН, группы KVERT, Министерства ЖКХ и энергетики Камчатского края, Камчатского филиала Российского экспертного совета по прогнозу землетрясений, оценке сейсмической опасности и риска).



Метеорологический прогноз:

Южная половина Камчатского края

Облачная погода с прояснениями, ночью местами небольшой снег, на юге небольшой, местами умеренный снег, днем умеренный, местами сильный снег, в центральной части небольшой, местами умеренный снег. На дорогах гололедица. Ветер восточный ночью 5-10 м/с, на юго-восточном побережье 9-14 м/с, на юго-западном побережье 10-15 м/с, днем 7-12 м/с, на юге и в Усть-Камчатском районе 10-15 м/с, на южных побережьях 15-20 м/с. при усилении ветра до 15 м/с – метель. Температура воздуха ночью -13,-18°С, при облачности -6,-11°С, в центральных районах -27,-32°С, при облачности -17,-22°С, днем +2,-3°C, при облачности -8,-13°С.



Северная половина Камчатского края

Облачная погода с прояснениями, местами небольшой снег. Ветер ночью северо-западный, на западном побережье юго-восточный 5-10 м/с, днем восточный 10-15 м/с, в Пенжинском и Олюторском районах северный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -10,-15°С, при прояснениях -20,-25°С, днем -3,-8°С, при облачности -13,-18°С.



Гидрологическая обстановка:

Гидрологическая обстановка стабильная, на реках края продолжаются процессы ледообразования.



Лавинная обстановка:

Сохраняется вероятность схода отдельных снежных лавин в отдаленных горных районах края, представляющую опасность, для туристов, а так же спортсменов, занимающихся экстремальными видами спорта.



Экзогенная обстановка:

Схода оползней и селей не прогнозируется.



Сейсмологический прогноз:

Согласно заключению экспертного совета по прогнозу землетрясений №636 (1074) от 01.12.2017 г., по среднесрочной оценке сейсмической опасности до 01.01.2018 г.:

В гг. Петропавловске-Камчатском, Елизово и Вилючинске землетрясения с силой сотрясений 7 и более баллов по 12-балльной шкале MSK не ожидаются.



Сильные волнения моря:

Не прогнозируются.



Прогноз вулканической активности:

Для авиации может быть опасна эксплозивная активность вулканов Шивелуч, Безымянный, Ключевской и Карымский. С учетом активности вулканов сохраняется вероятность выпадения пепла в близлежащих населённых пунктах.



Прогноз геомагнитной обстановки:

На предстоящие сутки ожидаются небольшие возмущения геомагнитной обстановки. Увеличения количества обращений метеозависимых граждан в медицинские учреждения края не прогнозируется. При прогнозируемом индексе геомагнитной активности опасность нарушений в работе электроники и связи оценивается как низкая.



(Благодарим ГУ МЧС по Камчатскому краю за предоставленные материалы).



Фото: Максим БОДА.