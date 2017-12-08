Камчатские спасатели провели тренировку на горе Морозной

08.12.2017 16:59:55 (GMT+12)

Сотрудники краевого поисково-спасательного отряда провели тренировку по спасению людей со склонов горы Морозной. Задачей спасателей было организовать и провести эвакуацию лыжников, застрявших на канатно-кресельной дороге.



Подъёмник был установлен на горнолыжной трассе горы Морозной не так давно. Длина новой канатной дороги — 1800 метров, перепад высот — 530 метров. Она закреплена на 19 трассовых колоннах. Кресла движутся со скоростью пять метров в секунду, то есть подняться на вершину можно всего за пять минут.



Как отмечают сами спасатели, использование любой техники таит в себе потенциальную опасность. В случае с подъёмником это, прежде всего, может быть его экстренная остановка в то время, когда в креслах находятся люди.



Тренировка проводилась с целью отработки навыков и приёмов эвакуации людей, застрявших в креслах на высоте нескольких десятков метров, при этом учитывались все особенности эксплуатации подъёмника и характеристики горнолыжной трассы.

Во время занятий спасатели смогли применить опыт, который они получили во время поездки в Швейцарию по приглашению спасательной службы Air Glaciers и опробовать, что называется, «в деле», спасательное оборудование, предназначенное именно для целей эвакуации людей в условиях высокогорья.



Об этом корреспонденту "ПК" сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС России по Камчатскому краю.

