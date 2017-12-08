Камчатские спасатели провели тренировку на горе Морозной

08.12.2017 16:59:55 (GMT+12)

Камчатские спасатели провели тренировку на горе Морозной

Сотрудники краевого поисково-спасательного отряда провели тренировку по спасению людей со склонов горы Морозной.  Задачей  спасателей было организовать и провести эвакуацию  лыжников, застрявших на  канатно-кресельной дороге.  

Подъёмник был установлен на горнолыжной  трассе горы  Морозной не так давно. Длина новой канатной дороги — 1800 метров, перепад высот — 530 метров. Она закреплена на 19 трассовых колоннах. Кресла движутся со скоростью пять метров в секунду, то есть подняться на вершину можно всего за пять минут.

Как отмечают сами спасатели, использование любой техники таит в себе потенциальную опасность. В случае с подъёмником это, прежде всего, может быть его экстренная остановка в то время, когда в креслах находятся люди.

Тренировка проводилась с целью отработки навыков и приёмов эвакуации людей, застрявших в креслах на высоте нескольких десятков метров, при этом   учитывались  все особенности  эксплуатации подъёмника и  характеристики  горнолыжной трассы.  
Во время занятий спасатели смогли применить опыт, который они получили во время поездки в Швейцарию  по приглашению спасательной  службы Air Glaciers и опробовать,  что называется, «в деле»,    спасательное оборудование, предназначенное именно для   целей эвакуации людей в условиях высокогорья.

Об этом корреспонденту "ПК" сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС России по Камчатскому краю.

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