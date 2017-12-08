Срочно в номер: аномальные морозы на Дальнем Востоке начнут отступать под влиянием циклонов

08.12.2017 20:10:32 (GMT+12)

Аномально холодная для декабря погода на Дальнем Востоке будет отступать вместе с приходящими циклонами. Ситуация уже начала улучшаться на Сахалине, а через несколько дней потеплеет и в других регионах, сообщили ТАСС в пятницу в региональных гидрометеорологических центрах.



В шести из девяти субъектов Дальнего Востока установилась необычно холодная для начала декабря погода. Температура воздуха там опустилась на 5-8 градусов ниже средних многолетних значений. Тем не менее, в ближайшие дни синоптики прогнозируют уход аномальных морозов. Кое-где он будет сопровождаться усилением ветра и снегопадами.



КАК ДАЛЬНИЙ ВОСТОК ПЕРЕЖИВАЕТ МОРОЗЫ



Из-за установившихся холодов спасатели Хабаровского и Приморского краев, Сахалинской области на этой неделе прогнозировали аварийные ситуации на объектах ЖКХ и энергетики, обрывы ЛЭП.



Несмотря на это коммунальные службы в регионах, по данным на полдень пятницы, о происшествиях и авариях не сообщают, температура в домах ниже нормы не опускается. По информации департамента по ЖКХ и топливным ресурсам Приморского края, все котельные региона работают в штатном режиме. Запас мазута на котельных имеется на 15 дней работы, угля - на 25 дней.



Пока из-за морозов были отменены школьные занятия только в северных районах Приамурья. Четвертого и пятого декабря дома остались 82 учащихся 1-3 классов школы села Невер Сковородинского района. В эти дни на улице стоял 41-градусный мороз. Однако образовательный процесс прерван не был, школьники получили задания на дом, а уже 6 декабря пошли в школу.



Тем не менее спасатели в регионах продолжают следить за ситуацией и уже готовятся к идущим на смену морозной и ясной погоде снегопадам. На Камчатке проведены строевые смотры и смотры техники, которая будет задействована в ликвидации последствий движущегося на край циклона. Спасатели намерены патрулировать автодороги, к развертыванию подготовлены пункты обогрева, которые в случае необходимости будут установлены на трассах.



ЦИКЛОНЫ ПОДНИМУТ ТЕМПЕРАТУРУ



Уже 9 декабря ситуация на Дальнем Востоке начнет меняться. Первыми это почувствуют на Камчатке, где морозную погоду сменят мощные снежные циклоны. Они принесут потепление уже в субботу, сообщила начальник отдела метеопрогнозов Камчатского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Анна Приходько. Днем под влияние теплого, но снежного циклона попадут Петропавловск- Камчатский, Елизовский, Усть-Большерецкий и юг Мильковского района, вечером - Соболевский и Усть-Камчатский районы.



"Через день, 10 декабря, на полуостров обрушится второй тихоокеанский циклон, который будет более мощным, чем первый. Ожидается сильный мокрый снег, ветер на побережьях будет достигать штормовой силы 25-30 метров в секунду. Под влияние стихии попадет практически вся территория полуострова, за исключением самых северных районов", - сообщила Приходько.



Уход тропосферного вихря, который заморозил Приморский край, состоится на следующей неделе, прогнозирует глава "Примгидромета" Борис Кубай. По его словам, в ближайшие пару дней будут созданы благоприятные условия для зарождения активного приземного циклона над Японским морем, который, развиваясь, направится в Охотское море и "потянет" за собой приморский тропосферный вихрь.



"Кратковременно повысится фон температуры, но при этом усилится ветер, пойдет снег, не исключена метель. Хорошо, что непогода придется на воскресенье, что значительно облегчит обстановку в городе Владивостоке. С углублением циклона и выходом его в северную часть Японского моря и пролив Лаперуза ветер на побережье, особенно на восточном, может усилиться до ураганного", - передает слова Кубая пресс-служба "Примгидромета".



Синоптики Дальневосточного управления гидрометеорологической службы (УГМС) ждут потепления и в Хабаровском крае, которое также будет связано с приходом циклонов. В ночь на пятницу по территории края основной фон температуры составил минус 30-38 градусов. Но уже с воскресенья, 10 декабря, в край начнет поступать более теплый воздух.



"Приходит воздушная масса умеренных широт, она более теплая, мы ожидаем подъема температур: ночные будут в пределах минус 20-25 градусов, дневные - минус 13-18. Мы только подойдем к норме. Сейчас мы ниже нормы на 7-9 градусов - это температуры начала января", - пояснили в Дальневосточном УГМС.



ТЕПЛО УЖЕ ЕСТЬ



Сахалин оправился от аномальных морозов уже в пятницу, сообщили ТАСС в Сахгидрометеоцентре. На этой неделе на территории семи районов области также наблюдалась аномально холодная погода со средней суточной температурой воздуха на 7-11 градусов ниже нормы. Но сейчас температура на острове уже приближается к норме, и новых понижений синоптики не прогнозируют. На следующей неделе Сахалинская область, как и многие другие дальневосточные регионы, будет находиться во власти циклонов.



В Магадане также установилась вполне обычная для начала декабря погода. В центральных районах местами идет снег, температура в среднем минус 20-25 градусов. Как рассказала дежурный синоптик Колымского УГМС, в выходные дни в область придет тепло.



"На Колыму надвигается циклон, который несет потепление. Завтра это еще будет не сильно заметно, а в дальнейшем ожидается повышение температуры в день на 1-2 градуса. Циклон будет господствовать в Магаданской области пять дней", - сказала собеседница агентства.



Пока на остальной части Дальнего Востока свирепствовал мороз, Чукотка оказалась в зоне повышенных температур. Как рассказала ТАСС синоптик Чукотского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Елена Горлова, первая декада декабря на Чукотке была аномально теплой, температура воздуха превысила норму на 10-15 градусов, хотя на практике это означает морозы ниже 30 градусов.



"Сейчас в восточной части региона температура минус 38 градусов Цельсия, в центральной части - минус 13-18 градусов, в континентальной части - минус 30-35 градусов. Такое "тепло" сохранится еще двое-трое суток, после чего ожидается похолодание до нормы. Причиной аномального потепления на Чукотке является длительное поступление теплых воздушных масс с востока, из района Тихого океана", - резюмировала Горлова.



(ТАСС).