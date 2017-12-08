Жители Камчатки в Общероссийский день приема граждан смогут задать вопросы о деятельности МЧС России

08.12.2017 16:59:54 (GMT+12)
В Главном управлении МЧС России по Камчатскому краю 12 декабря 2017 года в рамках проведения Общероссийского дня приема граждан состоится прием граждан по вопросам, касающихся деятельности МЧС России.
Записываться на личный прием можно уже сейчас. Запись осуществляется по телефонам 8 (4152) 42-49-13 и 46-78-36. Личный прием граждан начальником ГУ МЧС России по Камчатскому краю будет осуществляться по адресу: г. Петропавловск-Камчатский, ул. Ленинградская, 25, каб. 212 (по предварительной записи).
Кроме того, напоминаем, что в Главном управлении МЧС России по Камчатскому краю существует и такая форма обратной связи, как письменные обращения от граждан. В течение всего года граждане могут задавать свои вопросы, касающиеся деятельности Главного управления МЧС России и его подразделений. На все обращения будут даны письменные ответы. Телефон для справок по письменным обращениям граждан – 8 (4152) 46-78-36.
Обратиться с вопросом к начальнику Главного управления МЧС России по Камчатскому краю можно и через заполнение соответствующей формы обращения на сайте Главного управления.
Ссылка на форму обращения: http://41.mchs.gov.ru/dop/mfeedback.
Об этом корреспонденту "ПК" сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС России по Камчатскому краю.
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