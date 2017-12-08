Почти 20 млн рублей получили в качестве Президентских грантов общественные организации Камчатки на реализацию социально значимых проектов

08.12.2017 16:59:54 (GMT+12)

Почти 20 млн рублей получили в этом году в качестве Президентских грантов некоммерческие общественные организации Камчатки на реализацию социально значимых проектов. Об этом сообщили в агентстве по внутренней политике Камчатского края.



«Во втором конкурсе Президентских грантов на Камчатке участвовало 25 некоммерческих организаций, 9 из которых получили грант. Это составляет 36% от общего числа заявок и сумма поддержки составила более 13 млн рублей. Напомню, что в августе текущего года общественным организациям Камчатки удалось привлечь почти 7 млн рублей в результате участия в первом конкурсе “президентских” грантов. Если же подвести общий итог за 2017 год, включая финансирование из краевого бюджета, то общий объём средств направленный в некоммерческий сектор составил более 65 млн рублей. Это беспрецедентная сумма по сравнению с данными за прошлые годы», - сообщила заместитель руководителя агентства по внутренней политике Камчатского края Елена Шевцова.



Отметим, что гранты направлены на реализацию проектов по поддержке семьи и детства, оказанию правовой и юридической помощи нуждающимся, развитию инноваций и технического творчества и ряда других. Одним из получателей Президентского гранта, стал проект по развитию канистерапии в Камчатском крае «Лапа помощи». Его инициаторы осуществляют реабилитационную деятельность людей, попавших в сложную жизненную ситуацию, с помощью специально обученных собак.



«Отрадно, что у нас в крае есть такие инициативные люди, которые проводят такую работу. Только в течение этого года более 1300 человек прошли канистерапию коллективно или индивидуально. Это пользуется колоссальным спросом. Например, как нам говорят родители детей с ограниченными возможностями здоровья, они замечают улучшение состояния здоровья. Пусть речь идёт не о полном выздоровлении, но именно в эмоциональном фоне и психосоматике позитивные результаты очевидны. Мы обязательно продолжим работу с ними», - сказала министр социального развития и труда Камчатского края Инесса Койрович.



Стоит отметить, что полученный грант Президента РФ в НКО «Лапа помощи» планирует потратить на ремонт и обустройство своего помещения, в котором будут проходить занятия канистерапией.



«Все эти годы у нас не было своего помещения, и приходилось искать различные варианты размещения. Всё сводилось к тому, что кто приютит – там и работали. Конечно, это не очень комфортно. Гораздо удобнее работать в одном месте, где будет всё оборудовано, куда родители смогут привозить своих детей, и мы будем проводить наши мероприятия», - сообщила руководитель проекта «Лапа помощи» Наталья Григорьева.



Добавим, что консультации по вопросам участия в конкурсах на получение Президентских грантов предоставляются в отделе по работе с общественными, религиозными объединениями и некоммерческими организациями агентства по внутренней политике Камчатского края, телефон: 8 (415) 42-47-75, эл.почта: artemenkosi@kamgov.ru.



Напомним, что гранты предоставляются некоммерческим организациям на основании распоряжения Президента Российской Федерации Владимира Путина от 3 апреля 2017 года «Об обеспечении в 2017 году государственной поддержки некоммерческих неправительственных организаций, участвующих в развитии институтов гражданского общества и реализующих социально значимые проекты и проекты в сфере защиты прав и свобод человека и гражданина». Распределение грантов проходит на основе проведения открытых конкурсов.



Об этом корреспонденту «ПК» сообщили в пресс-службе губернатора и Правительства Камчатского края.