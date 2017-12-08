Региональную общественную приемную Председателя партии «Единая Россия» поблагодарили за эффективную работу

08.12.2017 16:59:54 (GMT+12)

Секретарь Камчатского регионального отделения партии «Единая Россия» Валерий Раенко вручил благодарность руководителю Региональной общественной приемной лидера партии Андрею Лиманову.



Благодарственное письмо пришло из ЦИК «Единой России» за подписью члена комиссии Президиума Генерального совета партии по работе с обращениями граждан Галины Филюковой. Коллектив региональной общественной приемной во главе с Лимановым удостоился такой чести за эффективную работу по подготовке и проведению Недели приемов граждан по личным вопросам, приуроченных к 16-летию партии «Единая Россия».



Об этом корреспонденту «ПК» сообщили в пресс-службе Регионального исполнительного комитета регионального отделения Всероссийской политической партии «Единая Россия».