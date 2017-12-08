И снова в рейд

08.12.2017 16:59:53 (GMT+12)

В краевом Управлении ФССП прошло совещание по вопросам координации мероприятий в рамках предстоящих широкомасштабных рейдовых мероприятий.



Заместитель главного судебного пристава Камчатского края Наталия Герасимова провела совещание с участием главных судебных приставов городских и районных отделов. Обсуждались вопросы совместной работы групп принудительного исполнения, специально сформированных для проведения рейдовых мероприятий. Их основная задача — максимальный охват адресов должников.



Напомним, что в течение декабря по всей стране пройдут тематические рейды в рамках общероссийской акции «В Новый год — без долгов». Стартовала акция 4 декабря, когда в центре внимания оказались неплательщики алиментов. Более 1,3 миллионов рублей было взыскано камчатскими приставами по результатам проведенных обходов. Итоги рейда признаны одними из лучших в стране.



Следующим этап намечен на 11 декабря, темой рейдов станет взыскание фискальных платежей.



Об этом корреспонденту "ПК" сообщили в пресс-службе УФССП России по Камчатскому краю.