Воздушный коридор "Надиршахкот – Хост"

08.12.2017 17:06:58 (GMT+12)

…Когда весной 1985 года подполковнику Сергею Поройко предложили вместе с семьёй поехать в спецкомандировку в одну из стран Ближнего Востока с сухим и жарким климатом, он охотно согласился. Очень уж хотелось воочию увидеть жизнь народа в государстве Третьего мира. Да, чего греха таить, и улучшить финансово-материальное положение семьи. Знакомые сослуживцы Сергея рассказывали о высоких окладах в валюте, которые нашим военным советникам устанавливал президент Ливии Муаммар Каддафи. Что касается Сирии, то в советские годы для наших военных советников и гражданских специалистов это была, пожалуй, одна из самых престижных стран Ближнего Востока.



Сказать, что в 80-е годы советские военные бедствовали, нельзя, т.к. их денежное довольствие было гораздо выше, чем у гражданских, и было сравнимо с жалованием государственных служащих, чего сегодня нет. Но вместе с тем хотелось большего.



Однако готовность Сергея поехать в Сирию или Ливию сыграла с ним злую шутку. Московские кадровики ничего лучшего не придумали, как закрыть брешь, образовавшуюся после гибели советского военного советника в Афганистане уже готовым кандидатом на поездку в страну с сухим и жарким климатом. Ехать или не ехать в Афганистан – так для Сергея вопрос не стоял. Можно было и отказаться, но тогда вступало правило, которое существовало в те годы – поставить крест на всей дальнейшей службе. Могли бы, как говорилось тогда, и "пощупать твой партбилет".



В отделе кадров Главного военного советника в Афганистане Сергей получил назначение на должность военного советника заместителя командира по политической части пехотного полка дивизии, дислоцированной в Хосте. Сам же полк находился в кишлаке Надиршахкот, куда нужно было добираться вертолётом из Хоста в течении 40 - 45 минут.



- Воздушный коридор "Надиршахкот – Хост", - рассказывал Сергей, - называли "коридором жизни". О нём ходили слухи, рассказы, легенды, не лишённые художественного вымысла. Но, в целом, близких к действительности. Мне этот коридор запомнился на всю жизнь!..



Через два месяца Сергей вызвал в Афганистан свою жену Тамару. Но проживала она, как и боевые подруги других военных советников, не в Надиршахкоте, а в Хосте. Куда 6 ноября 1985 года Сергей с одним из своих коллег должен был вылететь. Вертолёты прибыли в Надиршахкот сразу пополудни. Обменявшись поздравлениями с прибывшими с наступающим праздником Великого Октября и погрузив нехитрые пожитки на борт, наши советники вылетели в Хост. Пара была афганская, борт, которым летел Сергей – ведомый. А ведущим летел командир звена капитан Рахматуло, который закончил авиационное училище в Сызрани и хорошо владел русским языком.



После пяти минут полёта с ведомым вертолётом стало происходить что-то неладное. Двигатель работал с какими-то сбоями. Беспокойство советников и экипажа объяснялось ещё тем, что летели они за зоной ответственности полка, вдоль дороги Хост-Гардез. Справа была "зелёнка", а слева – горы и у подножия – кишлак, знаменитый тем, что в нём была перевалочная база моджахедов. Из переговоров лётчиков и их растерянности стало ясно, что неполадки с двигателем вынуждали идти на посадку. Такая перспектива никого не радовала – уж очень близко был кишлак, откуда можно ждать чего угодно, только не хорошего. И, тем не менее, афганские вертолётчики приняли отчаянное решение садиться и попытаться на земле устранить неисправности.



…Вертолёт на земле не мог остаться незамеченным в кишлаке, до которого было не более 700-800 метров. Тем более, что ведущий барражировал тут же на небольшой высоте. Оставаться на борту было опасно – уж очень хорошей мишенью был вертолёт. Забрав с собой только оружие, советники укрылись в метрах пятидесяти за камнями. Лётчики пытались устранить неисправность, и сделать это нужно было быстро. А в кишлаке вскоре началось движение – это значит, что вертолёт заметили. И с минуты на минуты надо было ожидать "дорогих" гостей. Перспектива "повоевать" не радовала – силы могли оказаться не равными, а неисправный вертолёт с его вооружением и солидным боекомплектом "духи" сожгли бы в короткий срок. Поэтому экипаж и советники готовились к худшему. А от кишлака в их сторону уже шли люди.



Занятые своими невесёлыми мыслями, советники увидели, как вертолёт Рахматуло ювелирно приземлился в метрах тридцати от них. Выскочив из машины, капитан приказал экипажу ведомого и советникам подниматься на его борт. А он со своим правым пилотом попытается поднять в воздух неисправный вертолёт.



- Оценить мужество афганского офицера, принявшего такое решение, мы смогли оценить уже в воздухе, - вспоминал Сергей, - видя, как всё ближе подходили люди из кишлака с намерениями явно не для оказания помощи…Наш экипаж дважды заставлял бежавшую к вертолёту толпу останавливаться, ведя огонь из курсового пулемёта. Стреляли и по нам из стрелкового оружия. Кружа над площадкой, где приземлилась неисправна машина, мы выигрывали какое-то время с надеждой, что Рахматуло сможет поднять борт в воздух…



И он это сделал. С дымом из двигателя вертолёт взлетел и взял курс на Хост, двигаясь на небольшой высоте. Другой вертолёт в роли ведомого прикрывал его. И только после посадки в Хосте экипаж и наши советники поняли и оценили мужество и благородство капитана Рахматуло – он, жертвуя собой, спасал людей. Дым двигателя стал огнём только после приземления на аэродроме, и был быстро потушен подъехавшей пожарной машиной.



О происшествии с вертолётом в Хосте уже знали. Наши советники с благодарностью обнимали мужественного лётчика. Тот только застенчиво улыбался и говорил, что всё хорошо. Действительно, всё хорошо, что хорошо кончается. Таким на всю жизнь заполнился Сергею день 6 ноября 1985 года – канун 68-й годовщины Великой Октябрьской социалистической революции.



- Был ли страх при вынужденной посадке? Откровенно скажу, что был, - заявил Сергей. - А ещё больше был страх за моих близких, за мою семью, которым было бы нелегко, случись что-то со мной. В таком же состоянии находился и мой коллега. А расспросы старшего военного советника дивизии были не особо уместны. Единственное, о чём мы просили – поощрить Рахматуло. Ведь он спас нашу жизнь и привёл неисправный вертолёт на базу. И в этом ему

помогли учёба в СССР и боевой опыт, приобретённый на войне. То, что мы могли

оказаться в руках моджахедов, подтвердил советник начальника контрразведки дивизии – кишлак действительно был "духовский".



Ещё раз Сергей встретился с капитаном Рахматуло в Кабуле. И встретились они как старые друзьям – война роднит (Одним из первых Рахматуло удостоился высокого звания – Героя Республики Афганистан, но погибнет в период вывода Ограниченного контингента советских войск на Родину. Его вертолёт будет сбит "стингером").



В те дни шёл пятый месяц спецкомандировки Сергея в афганской армии. Впереди было ещё более полутора лет, наполненных обыденной жизнью войны. А это - десятки выходов на боевые операции, И почти на каждой из них – безвозвратные потери. И ещё многое-многое другое. В завершении - возвращение на Родину с орденом Красной Звезды и афганским орденом "Звезда" на груди.



- Судьба навсегда вписала Афганистан в жизнь моего поколения, - считает Сергей. – Очень хорошо об этом сказал лауреат Государственной премии СССР поэт Андрей Дементьев:



"Афганистан болит в моей душе,

И все, кого я встретил и не встретил,

Пусть долго будут жить на этом свете,

Как тишина на дальнем рубеже".



Александр НУРЕЕВ.





















