Цель партийного проекта «Детские сады – детям» - обеспечить маленьких камчатцев местами в дошкольных учреждениях

08.12.2017 16:59:53 (GMT+12)

О реализации партпроекта рассказал региональный координатор, заместитель главы Петропавловск-Камчатского городского округа Грант Шайгородский.



По словам Шайгородского, проект партии «Единая Россия» «Детские сады - детям» в Камчатском крае реализуется с 2010 года и рассчитан до 2022 года.



Основные направления проекта:

- обеспечение достаточного количества и доступности детских дошкольных учреждений;



- обеспечение законодательной поддержки новых форм предпринимательства в сфере дошкольного воспитания и образования;



- создание дополнительных рабочих мест в сфере дошкольного образования и воспитания;



- развитие и поддержка профессиональной сферы социальной и дошкольной педагогики.



В марте 2017 года был сформирован общественный совет проекта в количестве 5 человек – это представители Министерства образования и науки Камчатского края, муниципальных округов и образовательных учреждений. В это же время был утверждён план мероприятий по реализации партийного проекта в Камчатском крае по нескольким направлениям.



1. В Камчатском крае успешно реализуется подпрограмма «Развитие дошкольного, общего образования и дополнительного образования детей» как составной части государственной программы «Развитие образования в Камчатском крае на 2014-2020 годы». В ней предусмотрено финансирование мероприятий по развитию дошкольного образования, развитие кадрового потенциала системы дошкольного образования, сохранение и укрепление здоровья воспитанников, развитие инфраструктуры дошкольного образования и обеспечение социальных гарантий работникам дошкольных организаций. Кроме того, во всех муниципальных районах и городских округах реализуются муниципальные программы по развитию образования, в том числе, и дошкольного.



2. Обеспечение 100%-й доступности дошкольного образования для детей в возрасте от 3 до 7 лет. В рамках исполнения Указа Президента РФ в Камчатском крае четвёртый год проводится целенаправленная работа по созданию новых дошкольных мест как путём строительства новых образовательных организаций, в том числе, и взамен ветхих зданий, так и за счёт использования внутренних резервов (открытия новых групп в действующих детсадах), развития альтернативных форм дошкольного образования. Это позволило обеспечить 100%-й охват детей дошкольным образованием в возрасте от 3 до 7 лет. Наиболее сложной остаётся ситуация с предоставлением места в детсадах в Петропавловске-Камчатском, особенно в микрорайонах «Северо-Восток» и «Горизонт». В микрорайоне «Северо-Восток» в настоящее время строится детский сад на ул. Дальневосточной. Ориентировочная дата открытия – июнь 2018 года. Порядка 240 семей получат места в этом детском саду. Также начато строительство еще одного нового детского сада на 230 мест на улице Арсеньева. Новый детский сад на 150 мест будет построен в селе Оссора Карагинского района. Дошкольное учреждение будет расположено в центральной части посёлка. Общая площадь здания – более 2,5 тысяч квадратных метров. Сейчас завершены все проектные работы, объявлен аукцион на строительство объекта. В детском саду предусмотрено 10 групп. Все они будут оборудованы раздевалками, спальнями, туалетными комнатами, буфетными, игровыми зонами и другими помещениями. При обустройстве территории детского сада будут созданы условия для беспрепятственного, безопасного и удобного передвижения людей с ограниченными возможностями здоровья. По плану строители должны завершить возведение детского сада в 2019 году.



3. В муниципальных районах и городских округах продолжается работа по ликвидации очерёдности в детсады для детей в возрасте до 3-х лет. Так, в апреле 2017 года в г. Елизово за счёт успешной реализации проекта «билдинг-сад", а именно приобретение помещений в новых жилых домах и открытие на данных площадях дошкольных групп, были открыты 2 дошкольные группы для 50-ти детей в возрасте до 3-х лет в детском саду № 1 «Ласточка». Это 14% от количества семей с детьми в возрасте до 3-х лет, стоявших в очереди на получение места. В Мильковском муниципальном районе дети в возрасте до 3-х лет принимаютс в детсады с 1,5 лет по желаемой родителями дате зачисления. В Петропавловске-Камчатском во всех новых детских садах, начиная с 2018 года, в обязательном порядке будут открываться группы для детей в возрасте до 2-х лет.



4. В 2017 году была продолжена работа по сейсмоукреплению муниципальных дошкольных образовательных организаций: зданий МАОУ ДОУ №51 и дошкольной ступени МАОУ СОШ №33 в Петропавловск-Камчатском городском округе. В 2017 году завершены работы по сейсмоукреплению и капитальному ремонту этих двух муниципальных дошкольных образовательных организаций. Техническая приёмка учреждений будет проведена до 25 декабря, а приём детей запланирован с 01 февраля 2018 года. Необходимо отметить, что в ДОУ №51 откроются две группы для детей с 1,5 лет, а в дошкольной ступени СОШ №33 дополнительно откроются 3 группы для детей в возрасте с 2-х лет. Таким образом, общее количество воспитанников, которым будут предоставлены услуги дошкольного образования в 2-х детских садах, составит 450 человек.



5. Подготовка дошкольных образовательных организаций к новому учебному году. В 2017 году все детсады Камчатского края были проверены и приняты межведомственными комиссиями муниципальных районов и городских округов к началу нового учебного года. За счёт средств федерального, краевого и муниципальных бюджетов во всех учреждениях были проведены косметические ремонты, мероприятия по обеспечению пожарной безопасности, антитеррористической защищённости объектов, по обеспечению требований СанПин и благоустройству территорий. Приобретено учебно-наглядное, игровое оборудование и пособия, технологическое оборудование для пищеблоков, прачечных, а также мебель для различных помещений.

6. Обеспечение средней заработной платы педагогических работников дошкольных образовательных учреждений на уровне средней заработной платы в сфере общего образования в Камчатском крае. Указом Президента РФ от 07 мая 2012 года № 597, а также в соответствии с программой поэтапного совершенствования оплаты труда в государственных (муниципальных) учреждениях на 2012-2018 годы среднемесячная заработная плата педагогических работников учреждений дошкольного образования с 2013 года должна быть доведена до уровня средней заработной платы в сфере общего образования. Средняя заработная плата педагогов дошкольного образования по результатам 10-ти месяцев текущего года в Камчатском крае сложилась в размере 54 986,61 рублей, что составило 97,8% от прогнозного показателя средней заработной платы в сфере общего образования, установленного на 2017 год (56 222 рублей). В Камчатском крае этот прогнозный показатель по итогам 2017 года будет достигнут и даже перевыполнен во многих муниципальных районах и городских округах (по результатам прошедших селекторных совещаний в Правительстве Камчатского края).



7. Проведение независимой оценки качества дошкольного образования, составление рейтингов по результатам деятельности дошкольных организаций, размещений результатов на официальных сайтах. В 2017 году все дошкольные образовательные учреждения Камчатского края прошли независимую оценку качества образования, по результатам которой были составлены рейтинги дошкольных организаций. Независимая оценка проводится в соответствии с ФЗ «Об образовании» в каждой образовательной организации 1 раз в 3 года.



8. Обеспечение предоставления в электронной форме государственных и муниципальных услуг в области дошкольного образования. С 2014 года с целью единообразного осуществления учета детей, подлежащих обучению по программам дошкольного образования, во всех 14 муниципальных районах (городских округах) услуга «Прием заявлений, постановка на учет и зачисление детей в образовательные учреждения, реализующие основную общеобразовательную программу дошкольного образования (детские сады)» осуществляется с использованием государственной информационной системы «Сетевой город». Это позволяет осуществлять сбор и обработку в автоматическом режиме информации о системе дошкольного образования на региональном и федеральном уровнях, формировать отчетные данные в части обеспечения детей дошкольным образованием в Камчатском крае на основе данных муниципальных районов и городских округов. В 2017 году начата работа по формированию информации об индивидуальных предпринимателях в ГИС «Сетевой город», что позволяет обеспечить отображение объекта на карте и в списке организаций при выборе услуги «Запись в детский сад» на официальном интернет-портале государственных услуг.



9. Поддержка негосударственного сектора в сфере присмотра и ухода за детьми дошкольного возраста, развитие альтернативных форм получения дошкольного образования. В Камчатском крае продолжается реализация проекта «Развитие негосударственного сектора в предоставлении услуг дошкольного и дополнительного образования, а также по присмотру и уходу за детьми дошкольного возраста». Этим проектом предусмотрена поддержка индивидуальных предпринимателей, оказывающих услуги в сфере присмотра и ухода за детьми дошкольного возраста. Индивидуальные предприниматели получают субсидию в целях возмещения части затрат, связанных с организацией групп дневного времяпрепровождения детей дошкольного возраста. Данный вид поддержки позволил сократить расходы предпринимателей по аренде помещений и как следствие снизить стоимость родительской платы. Министерством образования и науки Камчатского края предоставляется субсидия из краевого бюджета на оплату труда, приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек.



В 2016-2017 годах администрацией Елизовского муниципального района совместно с индивидуальными предпринимателями был открыт частный детский сад «Карусель-3». Индивидуальному предпринимателю предоставлена квартира в безвозмездное временное пользование сроком на 5 лет для осуществления деятельности по присмотру, уходу и образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам дошкольного образования. Администрацией Елизовского района предоставляется субсидия индивидуальным предпринимателям в целях возмещения затрат на содержание детей при реализации альтернативных форм дошкольного образования.



10 сентября в Петропавловске-Камчатском на ул. Тушканова открылся частный детский сад на 180 мест в рамках государственно-частного партнёрства для детей в возрасте от 1,3 до 7 лет. Детсад восстановлен в отремонтированном здании еще советского дошкольного учреждения и сохранил его старое название «Чебурашка». Площадь помещений детского сада составляет 2000 кв. м. Детсад состоит из трех корпусов, в которых оборудованы 6 групп, пищеблок, музыкальный и физкультурный залы, кабинеты педагога-психолога, логопеда. В целях профилактики заболеваний детей в саду организована работа соляной пещеры.



В 2017 году администрацией краевого центра осуществляется взаимодействие с пятью индивидуальными предпринимателями и Камчатской Ассоциацией негосударственных дошкольных и школьных организаций, предоставляющими услуги в сфере дошкольного образования. Общая численность воспитанников, которым предоставляется данная услуга, составляет 283 человека. Негосударственным организациям в 2017 году в муниципальной программе «Развитие образования и социальная поддержка граждан» предусмотрены денежные средства (субсидия) в размере 5 660 050 рублей. Это значительно снижает размер ежемесячной родительской платы до 9-10 тысяч рублей в месяц.

В Вилючинском городском округе, в Мильковском муниципальном районе дети своевременно обеспечиваются местами в детсадах в связи с чем, отсутствует необходимость создания альтернативных форм, замещающих предоставление услуг по присмотру и уходу за детьми.



10. Проведение торжественных мероприятий, посвященных Дню работника дошкольного учреждения. Ежегодно, в том числе, и в сентябре 2017 года во всех муниципальных районах и городских округах прошли торжественные мероприятия, посвящённые Дню воспитателя и всех дошкольных работников, где чествовались ветераны педагогического труда, лучшие педагоги и работники дошкольных образовательных организаций. Всем им были вручены грамоты и благодарности Правительства Камчатского края, Законодательного собрания, Министерства образования и молодёжной политики Камчатского края, администраций муниципальных районов и городских округов. В Елизовском муниципальном районе два педагога дошкольного образования были удостоены ежегодной премией имени О.Н. Мамченкова, в Петропавловске-Камчатском ежегодной премией имени П.Т. Новограбленного был награжден 1 педагог дошкольного образования и коллектив педагогов МАДОУ № 2 «Северяночка».



В текущем году в 22 образовательных, в том числе дошкольных, учреждениях краевого центра с целью создания комфортных условий для воспитанников был реализован пилотный проект по установке в зданиях дошкольных учреждений приборов погодного регулирования. Для реализации этого проекта из краевого бюджета было выделено 20 млн. рублей. В 2018 году эта работа будет продолжена и в других муниципальных районах и городских округах Камчатского края, на эти цели в краевом бюджете запланированы финансовые средства в размере 40 млн рублей.



В рамках федерального партийного проекта «Детские сады - детям» 2 октября 2017 года в Петропавловске-Камчатском прошёл «Всероссийский день приема родителей» по вопросам дошкольного образования, в ходе которого родители детей дошкольного возраста смогли получить все необходимые консультации и квалифицированную правовую помощь. Такое мероприятие позволяет оперативно решать возникающие вопросы и объективно оценить качество дошкольного образования, выявить проблемы в сфере дошкольного образования не только в отдельном муниципальном районе (городском округе), но и в регионе в целом.



В рамках партийного проекта «Детские сады – детям» был проведен творческий конкурс «Земля – наш дом: экология в рисунках детей». Конкурс проводился среди воспитанников дошкольных образовательных организаций в возрасте от 3 до 7 лет в целях привлечения внимания дошкольников к проблемам сохранения окружающей среды, повышения уровня экологической культуры и эффективности работы дошкольных образовательных учреждений в сфере экологического воспитания детей в рамках проведения в 2017 году в Российской Федерации Года экологии.



«Федеральным партийным проектом «Детские сады – детям» в 2017 году взят на контроль вопрос оптимизации работы дошкольных образовательных учреждений для выявления нарушений в данной сфере. С этой целью во всех субъектах Российской Федерации, в том числе, и в Камчатском крае, был проведён мониторинг результативности процесса оптимизации в дошкольных образовательных организациях. Необходимо отметить, что такая оптимизация, в результате которой в ряде субъектов РФ произошло сокращение рабочих мест и увеличение нагрузки на воспитателей в группах, в Камчатском крае не проводилась, и рабочие места не сокращались. Наоборот, в учреждениях вводятся дополнительные штатные единицы психологов, логопедов, дефектологов, тьюторов для организации работы с детьми с ограниченными возможностями здоровья», - подчеркнул Грант Шайгородский.



Об этом корреспонденту «ПК» сообщили в пресс-службе Регионального исполнительного комитета регионального отделения Всероссийской политической партии «Единая Россия».