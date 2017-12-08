В Камчатской таможне создана комиссия по профилактике коррупционных правонарушений

08.12.2017 17:00:45 (GMT+12)

Борьбе с коррупционными проявлениями, их предупреждению, устранению негативных последствий Камчатская таможня уделяет особое внимание.



Одной из основных форм профилактики правонарушений в таможне являются служебные проверки, позволяющие выявить причины, мотивы и обстоятельства нарушений, определить виновных должностных лиц и выработать предупредительные воспитательно-профилактические меры. По итогам служебных проверок должностные лица – нарушители служебной дисциплины привлекаются к дисциплинарной, материальной ответственности.



За истекший период 2017 года в Камчатской таможне проведено 16 служебных проверок, 2 служебные проверки находятся в работе, 26 проверок достоверности и полноты сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, 15 – в производстве.



По итогам проведенных служебных проверок к дисциплинарной ответственности привлечено 13 должностных лиц таможни, применены меры материального воздействия к 50 должностным лицам, допустившим нарушения служебной (трудовой) дисциплины.



В целях повышения эффективности противодействия коррупции в 2017 году в Камчатской таможне была создана комиссия по профилактике коррупционных правонарушений. Комиссия призвана реализовать систему мер, направленных на выявление и устранение причин и условий коррупции в целях обеспечения эффективного и качественного выполнения таможенными органами Российской Федерации и их должностными лицами задач по защите экономических интересов и экономической безопасности Российской Федерации.



Основной задачей комиссии является рассмотрение вопросов, связанных с предупреждением и выявлением коррупционных рисков в области таможенного администрирования, в сферах правоохранительной деятельности таможни и таможенных постов, их тылового и информационно-технического обеспечения, а также с принятием превентивных мер по устранению причин и условий возникновения коррупциогенных факторов. То есть, решения, принимаемые должностными лицами таможни и подчиненных таможенных постов, будут контролироваться и анализироваться на предмет отсутствия коррупционных рисков и соответствия интересам экономической безопасности России. В ноябре 2017 года проведено первое заседание комиссии.

За истекший период 2017 года отделением по противодействию коррупции Камчатской таможни в следственные органы направлено 3 материала предварительной проверки по признакам составов преступлений предусмотренных статьями 285 и 286 Уголовного Кодекса РФ (злоупотребление и превышение должностными полномочиями).



Кроме того, подразделением по противодействию коррупции в 2017 году рассмотрено 69 кадровых документов (о назначении, об исполнении обязанностей, на продление контрактов о службе в таможенных органах РФ и т.д.). По результатам рассмотрения документов решения о нецелесообразности продления контрактов о службе в таможенных органах Российской Федерации на новый срок не принимались.



Напоминаем, что в Камчатской таможне (г. Петропавловск-Камчатский, проспект Карла Маркса, 35) установлен почтовый ящик для заявлений и обращений граждан о противоправных действиях (бездействии) должностных лиц Камчатской таможни. Также информацию о незаконных действиях сотрудников таможни можно сообщить, позвонив по номеру «телефона доверия» 8(4152) 25-19-11.



Об этом корреспонденту «ПК» сообщили в Камчатской таможне.