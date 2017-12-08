Ирина Яровая: Заявление Путина ждал весь мир!

08.12.2017 16:59:52 (GMT+12)

«Заявление Владимира Путина ждал весь мир! Для нас, граждан России, это ответ на доверие, которое всегда наш Президент подтверждал и подтверждает делами, развитием страны и уважением к людям, любовью и верностью России. Для всех стран это утверждение главного - что Россия намерена продолжить успешное развитие и политику равной и неделимой безопасности», - такое мнение высказала заместитель Председателя Государственной Думы Ирина Яровая.



«Именно стратегия Путина стала судьбоносной для России. Историческая точка отсчета - 2000 год, когда Россия стояла на грани потери суверенитета, внутри страны с нами вела войну международная банда террористов, когда экономика была разрушена, общество деморализовано, армия и правоохранительный блок - в упадке. Владимир Путин сделал выбор, спасший Россию, с опорой на силы и традиции народа, вернул достоинство и веру в Россию, не только вернул, но и укрепил суверенитет. Сегодня Россия -сильное, обладающее оборонной мощью, суверенное государство, способное выстоять перед любыми внешними вызовами и угрозами, с уверенной стратегией экономического роста, в котором уровень и продолжительность жизни – повышены, социальные обязательства - абсолютный Закон, демократия и право, ценность человеческой жизни - имеют по-настоящему наивысшую ценность», - считает вице-спикер.



По мнению Ирины Яровой, санкции, информационные войны против России «это большая и грязная политика, направленная на ослабление России и недоверие к нашей стране». «И мы как граждане России это понимаем. И точно знаем, что мы верим в свои силы, верим в Россию и доверяем нашему Президенту», - сказала она. «Важно прийти на выборы и выразить свою позицию всем, безотносительно того, за кого человек решил голосовать. Россия должна показать всему миру пример честных и чистых выборов», - подчеркнула парламентарий.



«Для нас Россия - это общая судьба, объединяющая наш многонациональный народ. Уверена, что Россия как семья семей в дружбе и мире, благополучии и доверии продолжит свой исторический путь. На ближайшие 10 лет нашим Президентом заявлена самая жизнеутверждающая национальная доктрина в мире - национальная доктрина семьи и детей. Успех России успех каждого - это неизменная формула единства России», - заключила Ирина Яровая.

