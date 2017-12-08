Накрутила, навертела - прикарманила

08.12.2017 16:55:06 (GMT+12)
Следственным отделом по городу Петропавловск – Камчатский следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Камчатскому краю возбуждено уголовное дело в отношении бывшего главного бухгалтера федерального казенного учреждения «Исправительная колония № 5 УФСИН России по Камчатскому краю».
Она подозревается в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 160 УК РФ (растрата, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному, совершенная лицом с использованием своего служебного положения, совершенная в крупном размере) и ч. 1 ст.292 УК РФ (служебный подлог).
По версии следствия, в период с апреля по август 2016 года, подозреваемая, занимая должность главного бухгалтера федерального казенного учреждения «Исправительная колония № 5 УФСИН России по Камчатскому краю», имея доступ к программному обеспечению, а также путем внесения ложных сведений в бухгалтерские документы, присвоила денежные средства принадлежащие учреждению в сумме свыше 800 тысяч рублей.
Похищенными денежными средствами женщина распорядилась по своему усмотрению.
Поводом к возбуждению уголовного дела послужил рапорт начальника ОСБ УФСИН России по Камчатскому краю об обнаружении признаков преступлений в действиях женщины. В настоящее время женщина уволена из УФСИН по Камчатскому краю.
Следствием проводится комплекс мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего. Расследование уголовного дела продолжается.
Елена МАТАФОНОВА, старший помощник руководителя следственного управления
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