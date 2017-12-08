В Коряках сегодня

08.12.2017 16:47:00 (GMT+12)

В Коряках сегодня ясная, морозная (-10), тихая погода и не намёка на то, что на выходные обещают снегопад. Но, как известно, на Камчатке погода меняется мгновенно.



Всем пятничного настроения!



Фото: Максим БОДА.