Срочно в номер: на Камчатке спасатели готовятся к подходу двух циклонов

08.12.2017 16:18:15 (GMT+12)

Камчатские спасатели готовятся к подходу двух циклонов. По прогнозу синоптиков, первый циклон подойдет к берегам полуострова в ночь с 8 на 9 декабря. Он окажет незначительное влияние на Петропавловск-Камчатский, Вилючинский городские округа, а также на Елизовский и Усть-Большерецкий районы.



Уже 10 декабря к берегам Камчатки подойдет второй, более мощный циклон, который окажет влияние на Петропавловск-Камчатский, Вилючинский городские округа, Усть-Камчатский, Карагинский, Алеутский, Мильковский, Елизовский районы, местами пройдут сильные осадки в виде снега с дождем, усилится ветер. Неблагоприятные явления сохранятся до 11 декабря включительно.



Главное управление МЧС России по Камчатскому краю и его структурные подразделения переводятся в режим повышенной готовности для того, чтобы более оперативно реагировать на возможные происшествия и чрезвычайные ситуации.



Во время действия циклона спасатели будут осуществлять патрулирование автодорог и в случае необходимости оказывать помощь водителям транспортных средств. В режим повышенной готовности также приведена аэромобильная группировка спасателей, которая в случае возникновения нештатных ситуаций сможет оперативно выдвинуться в любой из районов полуострова.



Кроме того, уже подготовлены к развертыванию пункты обогрева, в которых при необходимости водители и пассажиры смогут обогреться и выпить горячего чая. Такие пункты в случае необходимости будут развернуты на автодорогах федерального и местного значения.



В результате осадков ожидается увеличение количества дорожно-транспортных происшествий, затруднение движения автотранспорта, повышается вероятность возникновения дорожных пробок. Кроме этого, неблагоприятные погодные условия могут привести к нарушениям в работе аэропортов, объектов жизнеобеспечения населения.



Спасатели рекомендуют населению на время действия непогоды принять все необходимые меры для обеспечения собственной безопасности, воздержаться от выезда на дороги в населенных пунктах и за их пределами. Туристам также необходимо воздержаться от выхода на маршруты, особенно в отдалённые и прибрежные районы, места с горными реками.



Родителям рекомендовано следить за местонахождением своих детей и во время действия непогоды не отпускать их на улицу.



Если ситуация несёт угрозу вашей жизни или жизни окружающих, незамедлительно звоните в пожарно-спасательную службу МЧС России по телефону «101». Набор номера осуществляется как с мобильного, так и со стационарных телефонов.



Об этом корреспонденту "ПК" сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС России по Камчатскому краю.