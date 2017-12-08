Срочно в номер: на вулкане Ключевском на Камчатке зафиксирован выброс пепла

08.12.2017 16:15:45 (GMT+12)

На вулкане Ключевском на Камчатке зафиксирован выброс пепла. Из-за сильного ветра облако вулканических частиц опустилось до отметки в 4 км над уровнем моря, сообщила в пятницу пресс-служба МЧС России по Камчатскому краю.



"Утром, по спутниковым данным Камчатской группы реагирования на вулканические извержения (KVERT), на вулкане Ключевском зафиксирован пепловый выброс. Высота самого вулкана составляет 4 750 метров. Облако пепла из-за ветра опустилось и дрейфовало на высоте 4 км над уровнем моря", - говорится в сообщении.



Шлейф распространился на 86 км в юго-восточном направлении от вулкана в сторону Камчатского залива. Выпадение пепла в населенных пунктах Усть-Камчатского района не зафиксировано.



Вулкан Ключевской - один из наиболее активных на полуострове, его высота достигает 4 750 м. Ближайший населенный пункт - поселок Ключи Усть-Камчатского района, находится в 30 км от подножия гиганта. Часто во время извержений там наблюдаются пеплопады.



(ТАСС).