Гулять, так гулять

08.12.2017 14:54:23 (GMT+12)

В полицию Петропавловска-Камчатскогоо краже более 100 тысяч рублей из магазина, расположенного наул. Автомобилистов, заявил 39-летний предприниматель. Пропажу в понедельник утром обнаружил директор торговой точки. Деньги находились в сейфе в его кабинете.



В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска УМВД России по городу Петропавловску-Камчатскомуустановили, что денежные средства похитила работница магазина. Отработав смену,36-летняя продавец-кассир сдала выручку иотправилась в кафе-шашлычную. Своих денегна оплату спиртного и закуски женщине не хватило. Вызвав такси, горожанка вернулась на работу и забрала из открытого сейфа наличные.



Большую часть суммы к моменту задержания подозреваемая успела потратить, 12 тысяч рублей у нее изъято.



В рамках уголовного дела возбужденногоотделом дознания УМВД России по г. Петропавловску-Камчатскому по признакам преступления, предусмотренного ст. 158 УК РФ «Кража», в отношении подозреваемой мерой пресечения избрана подписка о невыезде и надлежащем поведении.



Об этом корреспонденту "ПК" сообщили в пресс-службе УМВД России по городу Петропавловску-Камчатскому

