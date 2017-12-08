Анонс свежего выпуска еженедельника «Аргументы недели», № 48

08.12.2017 11:46:53 (GMT+12)
Встречать Новый год будем без абхазских мандаринов
№ 48(590) от 07.12.17 [ «Аргументы Недели » ]
В преддверии самого любимого и продолжительного российского праздника из Абхазии приходят нерадостные новости. Сейчас объёмы поставок абхазских мандаринов в Россию почти в три раза ниже, чем в 2016 году.
В ЭТОМ сезоне поставки мандаринов из Абхазии начались 15 октября. С тех пор российская таможня в Сочи оформила всего около 1, 5 тыс. т этих цитрусовых. За аналогичный период прошлого года экспорт абхазских мандаринов в Россию превышал 4 тыс. тонн. Тогда таможенники оформляли по 60–70 т мандаринов в сутки, а сейчас – максимум 25 тонн.
Причина в неурожае мандаринов – в нынешнем году он примерно в два раза ниже обычного. Главный экспортный товар Абхазии пострадал от вредителей, напавших на деревья, не обработанные химикатами. В итоге эксперты не сомневаются, что в декабре все цитрусовые на наших прилавках подорожают: рост цен составит 15–20%. Впрочем, дефицит мандаринов из Абхазии окажет на этот процесс не столь существенное значение. Их доля на нашем рынке невелика и составляет всего около 3%.
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