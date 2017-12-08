В Милькове сегодня

08.12.2017 11:38:18 (GMT+12)

ФОТО: http://poluostrov-kamchatka.ru/pknews/photos/detail.php?ID=6376



В Милькове сегодня потеплело - всего минус 15 градусов ниже 0. Снег... Тихо и пасмурно. Всем хорошего дня!



Фото: Елена ЛАБЗОВА.

