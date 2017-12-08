08.12.2017 11:38:18 (GMT+12)
ФОТО: http://poluostrov-kamchatka.ru/pknews/photos/detail.php?ID=6376
В Милькове сегодня потеплело - всего минус 15 градусов ниже 0. Снег... Тихо и пасмурно. Всем хорошего дня!
Фото: Елена ЛАБЗОВА.
«Полуостров Камчатка» — ежедневная деловая интернет-газета.
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