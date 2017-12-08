УМВД информирует

08.12.2017 11:36:28 (GMT+12)



Приказом МВД России от 22 августа 2017 г. № 660 внесены изменения в Административный регламент Министерства внутренних дел Российской Федерации по предоставлению государственной услуги по выдаче справок о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного преследования либо о прекращении уголовного преследования. Изменения вступили в силу с 18 ноября 2017 г.

Уточнен порядок информирования заявителей. Обновлен досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) органа, его должностных лиц. Пересмотрены положения о результатах оказания госуслуг. Ряд поправок касается совершения некоторых административных действий в электронной форме.



Так, с 18 ноября 2017 г. Административным регламентом предусмотрено направление справки, оформленной в форме электронного документа и подписанной усиленной квалифицированной электронной подписью уполномоченного должностного лица, в личный кабинет заявителя. Теперь воспользоваться государственной услугой можно не выходя из дома.

С 28 ноября 2017 г. на базе информационного центра УМВД России по Камчатскому краю функционирует пункт подтверждения личности граждан, зарегистрированных на едином портале государственных услуг (ЕПГУ). Теперь для создания подтвержденной учетной записи на ЕПГУ можно обратиться непосредственно в ИЦ УМВД России по Камчатскому краю по адресу: г. Петропавловск-Камчатский, ул. Ленинградская, д. 126, тел. 43-52-61, 43-51-22.





