Развели тут антисанитарию!

08.12.2017 11:22:43 (GMT+12)

В июле 2014 года в родильном отделении государственного бюджетного учреждения здравоохранения Камчатского края «Елизовская районная больница» несколько новорожденных детей были инфицированы золотистым стафилококком. Это привело к значительному ухудшению их здоровья, четверо младенцев попали в Камчатскую краевую детскую больницу, перенесли физические страдания и тяжелое лечение, но последствия заболевания сохраняются у детей до сих пор.



В ходе проверки, организованной Елизовской городской прокуратурой после происшествия, Роспотребнадзор признал факт нарушения санитарно-эпидемиологических требований, внес предписание и оштрафовал медучреждение в административном порядке.



В интересах четверых родителей и пострадавших детей региональная общественная организация по защите прав потребителей «Защита потребителя» обратилась в Елизовский районный суд с иском о взыскании с больницы компенсации морального вреда.



В сентябре 2017 года суд, с учетом заключения прокурора, участвующего в деле, удовлетворил заявленные требования и субсидиарно взыскал с учреждения и краевого минздрава компенсацию морального вреда в пользу каждой из мам в размере 500 тысяч рублей и каждого ребенка - по миллиону рублей.



Суд первой инстанции также постановил взыскать с Елизовской больницы штраф за несоблюдение досудебного порядка выплаты компенсаций.

Не согласившись с решением, ответчик обжаловал его в вышестоящей судебной инстанции.



В четверг, 7 декабря 2017 г., с участием представителя прокуратуры края Камчатский краевой суд рассмотрел апелляционную жалобу медучреждения и оставил решение о взыскании компенсации морального вреда без изменения.



В части дополнительно взысканных штрафов решение отменено.



В силу статьи 45 Гражданского процессуального кодекса РФ дела о возмещении вреда, причиненного жизни или здоровью, всегда рассматриваются с участием прокурора, который дает свое заключение о правомерности заявленных требований.



Прокуроры, принимавшие участие в судебных заседаниях, на всех судебных стадиях поддерживали позицию истцов в полном объеме, давали заключения об обоснованности их требований и сумели добиться положительного разрешения спора.



Решение о взыскании компенсации морального вреда вступило в силу.



Лариса ШУНИНА,старший помощник прокурора Камчатского края по взаимодействию со СМИ, общественностью и правовому обеспечению