Развели тут антисанитарию!

08.12.2017 11:22:43 (GMT+12)
В июле 2014 года в родильном отделении государственного бюджетного учреждения здравоохранения Камчатского края «Елизовская районная больница» несколько новорожденных детей были инфицированы золотистым стафилококком. Это привело к значительному ухудшению их здоровья, четверо младенцев попали в Камчатскую краевую детскую больницу, перенесли физические страдания и тяжелое лечение, но последствия заболевания сохраняются у детей до сих пор.
В ходе проверки, организованной Елизовской городской прокуратурой после происшествия, Роспотребнадзор признал факт нарушения санитарно-эпидемиологических требований, внес предписание и оштрафовал медучреждение в административном порядке.
В интересах четверых родителей и пострадавших детей региональная общественная организация по защите прав потребителей «Защита потребителя» обратилась в Елизовский районный суд с иском о взыскании с больницы компенсации морального вреда.
В сентябре 2017 года суд, с учетом заключения прокурора, участвующего в деле, удовлетворил заявленные требования и субсидиарно взыскал с учреждения и краевого минздрава компенсацию морального вреда в пользу каждой из мам в размере 500 тысяч рублей и каждого ребенка - по миллиону рублей.
Суд первой инстанции также постановил взыскать с Елизовской больницы штраф за несоблюдение досудебного порядка выплаты компенсаций.
Не согласившись с решением, ответчик обжаловал его в вышестоящей судебной инстанции.
В четверг, 7 декабря 2017 г., с участием представителя прокуратуры края Камчатский краевой суд рассмотрел апелляционную жалобу медучреждения и оставил решение о взыскании компенсации морального вреда без изменения.
В части дополнительно взысканных штрафов решение отменено.
В силу статьи 45 Гражданского процессуального кодекса РФ дела о возмещении вреда, причиненного жизни или здоровью, всегда рассматриваются с участием прокурора, который дает свое заключение о правомерности заявленных требований.
Прокуроры, принимавшие участие в судебных заседаниях, на всех судебных стадиях поддерживали позицию истцов в полном объеме, давали заключения об обоснованности их требований и сумели добиться положительного разрешения спора.
Решение о взыскании компенсации морального вреда вступило в силу.
Лариса ШУНИНА,старший помощник прокурора Камчатского края по взаимодействию со СМИ, общественностью и правовому обеспечению
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