Происшествия на дорогах края

08.12.2017 11:15:39 (GMT+12)

7 декабря на территории Камчатского края зарегистрировано 14 столкновений без пострадавших и одно дорожно-транспортное происшествие, в котором один человек травмирован.



Выявлены шесть водителей, которые управляли транспортными средствами в состоянии алкогольного опьянения. Ещё один водитель от прохождения медицинского освидетельствования отказался.



Выявлены 15 пешеходов, нарушивших Правила дорожного движения. Выявлены 10 водителей, которые сели за руль транспортного средства, не имея права управления. 63 водителя управляли транспортными средствами, не используя ремни безопасности. На стоянку специального хранения отправлено две единицы автотранспорта. За нарушение административного законодательства в приёмник-распределитель помещены два гражданина.



7 декабря в 18:00 в г. Петропавловске-Камчатском напротив дома №10 по улице Лукашевского 27-летний житель краевой столицы, впоследствии отказавшийся от прохождения медицинского освидетельствования на состояние алкогольного опьянения, управляя автомобилем «Тойота Марк-2 Квалис», не выбрал безопасную дистанцию до движущегося впереди автомобиля «Тойота Королла Аксио» под управлением 23-летнего водителя, в результате чего совершил с ним столкновение. После чего водитель «Марка» с места ДТП скрылся, но был задержан в течении суток сотрудниками ДПС ГИБДД. В результате ДТП телесные повреждения получил водитель «Короллы», ему медики рекомендовали амбулаторное лечение.



Об этом корреспонденту "ПК" сообщили в пресс-службе УГИБДД УМВД России по Камчатскому краю

