Нет такой партии!

08.12.2017 11:05:00 (GMT+12)

Камчатский краевой суд удовлетворил административное исковое заявление Управления Министерства юстиции Российской Федерации по Камчатскому краю о приостановлении деятельности регионального отделения политической партии «Добрых дел, защиты детей, женщин, свободы, природы и пенсионеров» в Камчатском крае».



В обосновании заявленных требований Управление Министерства юстиции указало, что отделением политической партии нарушены требования Федеральных законов «О политических партиях» и «Об общественных объединениях», а также положения ее Устава. В частности, в региональном отделении не сформированы руководящие и контрольно-ревизионные органы, из-за чего не соблюдается периодичность проведения заседаний Комитета регионального отделения, а также не проводятся заседания высшего руководящего коллегиального органа отделения.



Рассмотрев материалы дела, изучив положения действующего законодательства, суд удовлетворил требования заявителя, указав следующее.

Региональное отделение политической партии «Добрых дел, защиты детей, женщин, свободы, природы и пенсионеров» зарегистрировано 30 апреля 2015 года, соответствующая запись внесена в единый государственный реестр юридических лиц. В сентябре 2017 года в адрес Управления Министерства юстиции РФ по Камчатскому краю поступило заявление от 1-ого Секретаря Комитета регионального отделения партии о приостановлении ее деятельности и ликвидации отделения в связи с выбытием всех его членов. В результате, из-за отсутствия кворума стало невозможным формирование руководящих и контрольно-ревизионных органов отделения, а также соблюдение периодичности проведения заседаний Комитета регионального отделения и ревизий финансово-хозяйственной деятельности отделения.



Министерство юстиции РФ по Камчатскому краю неоднократно направляло в адрес регионального отделения письменные предупреждения с указанием на необходимость приведения его организационной структуры в соответствие с Уставом партии, однако к установленным срокам данные мероприятия проведены не были.



Оценив указанные обстоятельства, а также учитывая признание в судебном заседании административным ответчиком заявленного иска, суд удовлетворил административное исковое заявление Управления Министерства юстиции РФ по Камчатскому краю, приостановив деятельность регионального отделения на срок 2 месяца.



Решение не вступило в законную силу и может быть обжаловано в Судебную коллегию по административным делам Верховного Суда Российской Федерации.







Татьяна ХАБИБУЛЛИНА, Пресс-секретарь Камчатского краевого суда



