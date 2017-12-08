Юрий Трутнев: Начинается новый этап развития Дальнего Востока

08.12.2017 06:55:57 (GMT+12)
Вице-премьер Юрий Трутнев в среду, 6 декабря, провел во Владивостоке заседание Совета при полномочном представителе Президента Российской Федерации в Дальневосточном федеральном округе.
Подводя его итоги, Юрий Трутнев рассказал журналистам, что начинается второй этап развития Дальнего Востока.
«Мы начинаем новое направление. Я уже сказал, все инструменты, которые связаны с поддержкой инвестиционных проектов, продолжают финансироваться, все средства на них выделены, но плюсом выделены средства на строительство социальных объектов, на то, чтобы у нас здравоохранение было улучшено на Дальнем Востоке, дети учились в одну смену, чтобы появились новые сооружения в спорте и культуре. Мы сейчас начинаем включаться в эту программу», - заявил Юрий Трутнев.
Повышение уровня жизни людей, повышение всех социальных услуг на Дальнем Востоке к 2025 году выше среднероссийского уровня – задача, поставленная Президентом России.
«Мы этого не делали 4 года, мы занимались только инвестиционными проектами, и это было осмысленное решение. Не потому, что мы забыли, а просто потому, что мы были уверены, что сначала надо начать зарабатывать деньги, сначала надо создать новые условия для реализации экономических проектов. Сейчас у нас именно этот этап. На него мы получили дополнительные средства. То есть потенциал экономической поддержки развития Дальнего Востока со стороны федерального бюджета практически удвоился в 2018 году», - подчеркнул Юрий Трутнев.
Об этом корреспонденту «ПК» сообщили в пресс-службе Минвостокразвития РФ.
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