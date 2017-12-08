Камчатский метеокомментарий, 8 декабря (342/23)

08.12.2017 05:27:59 (GMT+12)

Камчатский метеокомментарий, 8 декабря (342/23)

В 5 часов в Петропавловске-Камчатском было -10°C, значительная облачность, ветер северо-западный, 4 м/с, атмосферное давление: 740 мм рт. ст., относительная влажность: 57%.

Предварительный прогноз:

Утро: -9°С, значительная облачность, без осадков.  

День: -9°С, небольшая облачность, без осадков.

Вечер: -7°С, ясно, без осадков.

Геомагнитная обстановка: 6 — 24 часа — небольшие возмущения.

Геомагнитная обстановка: 6 — 9 часов — небольшие возмущения; 9 — 21 час — СЛАБАЯ (!) ГЕОМАГНИТНАЯ БУРЯ; 21 — 24 часа — небольшие возмущения.

Долгота светового дня: 7’44’’ (-1”).

Луна: 67%, стареющая.

Сегодня — Климент.

Народ приметил: Климентьев день: зима клин клином вышибает. В ригах продолжали молотить хлеб, а женщины садились поближе к оконцам с веретеном и прялкой, так как от снега становилось светлее в горницах.

Когда полевые мыши на деревню двинулись - жди холодную зиму.

Берегите себя!

С уважением,

Валерий КРЫЛОВ,
метеокомментатор «ПК».

На снимке: Камчатка (вид из космоса),  8 декабря, 4.45 (кмч).

Подготовлено при поддержке проекта «Эпицентр».

«Полуостров Камчатка» — ежедневная деловая интернет-газета.

Выходит с 1 июня 2005 г.

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