Камчатский метеокомментарий, 8 декабря (342/23)

08.12.2017 05:27:59 (GMT+12)
В 5 часов в Петропавловске-Камчатском было -10°C, значительная облачность, ветер северо-западный, 4 м/с, атмосферное давление: 740 мм рт. ст., относительная влажность: 57%.
Предварительный прогноз:
Утро: -9°С, значительная облачность, без осадков.
День: -9°С, небольшая облачность, без осадков.
Вечер: -7°С, ясно, без осадков.
Геомагнитная обстановка: 6 — 24 часа — небольшие возмущения.
Геомагнитная обстановка: 6 — 9 часов — небольшие возмущения; 9 — 21 час — СЛАБАЯ (!) ГЕОМАГНИТНАЯ БУРЯ; 21 — 24 часа — небольшие возмущения.
Долгота светового дня: 7’44’’ (-1”).
Луна: 67%, стареющая.
Сегодня — Климент.
Народ приметил: Климентьев день: зима клин клином вышибает. В ригах продолжали молотить хлеб, а женщины садились поближе к оконцам с веретеном и прялкой, так как от снега становилось светлее в горницах.
Когда полевые мыши на деревню двинулись - жди холодную зиму.
Берегите себя!
С уважением,
Валерий КРЫЛОВ,
метеокомментатор «ПК».
На снимке: Камчатка (вид из космоса), 8 декабря, 4.45 (кмч).
Подготовлено при поддержке проекта «Эпицентр».
«Полуостров Камчатка» — ежедневная деловая интернет-газета.
Выходит с 1 июня 2005 г.
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