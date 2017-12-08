Камчатский метеокомментарий, 8 декабря (342/23)

08.12.2017 05:27:59 (GMT+12)

В 5 часов в Петропавловске-Камчатском было -10°C, значительная облачность, ветер северо-западный, 4 м/с, атмосферное давление: 740 мм рт. ст., относительная влажность: 57%.



Предварительный прогноз:



Утро: -9°С, значительная облачность, без осадков.



День: -9°С, небольшая облачность, без осадков.



Вечер: -7°С, ясно, без осадков.



Геомагнитная обстановка: 6 — 24 часа — небольшие возмущения.



Геомагнитная обстановка: 6 — 9 часов — небольшие возмущения; 9 — 21 час — СЛАБАЯ (!) ГЕОМАГНИТНАЯ БУРЯ; 21 — 24 часа — небольшие возмущения.



Долгота светового дня: 7’44’’ (-1”).



Луна: 67%, стареющая.



Сегодня — Климент.



Народ приметил: Климентьев день: зима клин клином вышибает. В ригах продолжали молотить хлеб, а женщины садились поближе к оконцам с веретеном и прялкой, так как от снега становилось светлее в горницах.



Когда полевые мыши на деревню двинулись - жди холодную зиму.



Берегите себя!



С уважением,



Валерий КРЫЛОВ,

метеокомментатор «ПК».



На снимке: Камчатка (вид из космоса), 8 декабря, 4.45 (кмч).



Подготовлено при поддержке проекта «Эпицентр».



