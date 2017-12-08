Доброе утро, Камчатка! Субҳ ба хайр!

08.12.2017 05:24:19 (GMT+12)

Поздравляем всех тех, у кого сегодня день рождения или какое-либо иное торжество!



Сегодня пятница, 8 декабря 2017 года. По старому стилю сегодня 25 ноября.



Отдание праздника Введения во храм Пресвятой Богородицы. Сщмчч. Климента, папы Римского (101), и Петра, архиеп. Александрийского (311).



Прп. Петра молчальника (ок. 429).



Прмц. Магдалины Забелиной (1931); сщмчч. Серафима, архиеп. Смоленского, Григория Воинова, Иоанна Владимирского, Василия Парийского, Космы Коротких, Иоанна Тарасова, Симеона Афонькина, Илариона Соловьева, Ярослава Савицкого, Александра Вершинского, Иоанна Янушева, Виктора Смирнова, Андрея Шершнева, Варлаама Попова пресвитеров и мч. Павла Кузовкова (1937); мч. Николая Копнинского (1938).



По мусульманскому календарю — 19 рабии аль-ауваля [III] 1439 г. хиджры.



По еврейскому календарю — 20 кислева 5778 г.



ЕСТЬ ПОВОД



Международный день художника.



День образования российского казначейства.



День Конституции Узбекистана.



День работников радио и телевидения Кыргызстана.



День студента Болгарии.



День матери в Панаме.



8 ДЕКАБРЯ В ИСТОРИИ



1832 Основана Военная академия Генерального штаба Вооруженных Сил России.



1955 Парламентская ассамблея Совета Европы утвердила официальный флаг этой организации, впоследствии перешедший по наследству к Евросоюзу.



1980 Совершено покушение на Джона Леннона, одного из легендарных The Beatles.



1987 В Вашингтоне был подписан Договор между СССР и США о ликвидации ракет средней и меньшей дальности.



1991 В Беловежской пуще подписано соглашение о распаде СССР и создании СНГ.



РОДИЛИСЬ В ЭТОТ ДЕНЬ

1542 Мария Стюарт, королева Шотландии (1542-1567).



1802 Александр Одоевский, русский князь, поэт-декабрист, писатель.



1844 Эмиль Рено, французский изобретатель, художник и популяризатор науки, предтеча мультипликации.



1855 Владимир Гиляровский, русский и советский писатель, журналист.



1864 Анатолий Дуров, русский клоун и дрессировщик, основатель знаменитой цирковой династии.



1865 Ян Сибелиус, финский композитор, скрипач, дирижер.



1927 Владимир Шаталов, советский космонавт, генерал-лейтенант авиации, дважды Герой Советского Союза.



1929 Клара Румянова, советская и российская актриса театра, кино и радио, Заслуженная артистка РСФСР.



1933 Лев Борисов, советский и российский актер театра и кино, Народный артист России.



1934 Алиса Фрейндлих, советская и российская актриса театра и кино, певица, Народная артистка СССР.



1943 Джим Моррисон, американский поэт и певец, лидер и вокалист группы The Doors.



1945 Евгений Стеблов, советский и российский актер театра и кино, Народный артист России.



1953 Ким Бэсинджер, американская актриса и модель, лауреат премии «Оскар».



1957 Марина Голуб, советская и российская актриса театра и кино, телеведущая, Заслуженная артистка России.



Смотрите также сегодняшний «Камчатский метеокомментарий» на нашем сайте.



«Полуостров Камчатка» желает Вам хорошего дня и хорошего настроения! Берегите себя!



С уважением,



Спартак ЗУРБИЛЛО, архивариус «ПК».



(Использованы материалы сайта http://www.calend.ru и не только они).



