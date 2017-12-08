Доброе утро, Камчатка! Субҳ ба хайр!

08.12.2017 05:24:19 (GMT+12)

Доброе утро, Камчатка! Субҳ ба хайр!

Поздравляем всех тех, у кого сегодня день рождения или какое-либо иное торжество!

Сегодня пятница, 8 декабря 2017 года. По старому стилю сегодня 25 ноября.

Отдание праздника Введения во храм Пресвятой Богородицы. Сщмчч. Климента, папы Римского (101), и Петра, архиеп. Александрийского (311).

Прп. Петра молчальника (ок. 429).

Прмц. Магдалины Забелиной (1931); сщмчч. Серафима, архиеп. Смоленского, Григория Воинова, Иоанна Владимирского, Василия Парийского, Космы Коротких, Иоанна Тарасова, Симеона Афонькина, Илариона Соловьева, Ярослава Савицкого, Александра Вершинского, Иоанна Янушева, Виктора Смирнова, Андрея Шершнева, Варлаама Попова пресвитеров и мч. Павла Кузовкова (1937); мч. Николая Копнинского (1938).

По мусульманскому календарю — 19 рабии аль-ауваля [III] 1439 г. хиджры.

По еврейскому календарю — 20 кислева 5778 г.

ЕСТЬ ПОВОД

Международный день художника.

День образования российского казначейства.

День Конституции Узбекистана.

День работников радио и телевидения Кыргызстана.

День студента Болгарии.

День матери в Панаме.

8 ДЕКАБРЯ В ИСТОРИИ

1832  Основана Военная академия Генерального штаба Вооруженных Сил России.

1955  Парламентская ассамблея Совета Европы утвердила официальный флаг этой организации, впоследствии перешедший по наследству к Евросоюзу.

1980  Совершено покушение на Джона Леннона, одного из легендарных The Beatles.

1987  В Вашингтоне был подписан Договор между СССР и США о ликвидации ракет средней и меньшей дальности.

1991  В Беловежской пуще подписано соглашение о распаде СССР и создании СНГ.

РОДИЛИСЬ В ЭТОТ ДЕНЬ
1542  Мария Стюарт, королева Шотландии (1542-1567).  

1802  Александр Одоевский, русский князь, поэт-декабрист, писатель.  

1844  Эмиль Рено, французский изобретатель, художник и популяризатор науки, предтеча мультипликации.  

1855  Владимир Гиляровский, русский и советский писатель, журналист.  

1864  Анатолий Дуров, русский клоун и дрессировщик, основатель знаменитой цирковой династии.  

1865  Ян Сибелиус, финский композитор, скрипач, дирижер.  

1927  Владимир Шаталов, советский космонавт, генерал-лейтенант авиации, дважды Герой Советского Союза.

1929  Клара Румянова, советская и российская актриса театра, кино и радио, Заслуженная артистка РСФСР.  

1933  Лев Борисов, советский и российский актер театра и кино, Народный артист России.  

1934  Алиса Фрейндлих, советская и российская актриса театра и кино, певица, Народная артистка СССР.  

1943  Джим Моррисон, американский поэт и певец, лидер и вокалист группы The Doors.  

1945 Евгений Стеблов, советский и российский актер театра и кино, Народный артист России.  

1953 Ким Бэсинджер, американская актриса и модель, лауреат премии «Оскар».  

1957  Марина Голуб, советская и российская актриса театра и кино, телеведущая, Заслуженная артистка России.  

Смотрите также сегодняшний «Камчатский метеокомментарий» на нашем сайте.

«Полуостров Камчатка» желает Вам хорошего дня и хорошего настроения! Берегите себя!

С уважением,

Спартак ЗУРБИЛЛО, архивариус «ПК».

(Использованы материалы сайта http://www.calend.ru и не только они).

«Полуостров Камчатка» — ежедневная деловая интернет-газета.

Выходит с 1 июня 2005 г.

Учредитель и издатель — Искандер ХАКИМОВ.

Адрес редакции: 683031, г. Петропавловск-Камчатский, проспект Карла Маркса, дом 29/1, офис 517.

Телефон: +7 (4152) 25-22-03, e-mail: poluostrov-k@mail.ru

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