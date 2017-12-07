Флаг России должен развиваться над олимпийскими объектами в Пхёнчане!

07.12.2017 22:05:10 (GMT+12)

Российский флаг должен и может развиваться над олимпийскими объектами в Пхёнчане. Это можно сделать так, чтобы не помешали околоспортивные чиновники.



Почему бы какой-нибудь коммерческой структуре не арендовать воздушный шар и не запустить его в Пхёнчане. Расположить его, конечно, на расстоянии, но чтобы укрепленный на нем флаг России был виден со всех олимпийских объектов, где будут выступать наши спортсмены.



Никаких помех соревнованиям это не создаст, а нашим спортсменам прибавит сил!



Гостеприимные корейцы, думается, не должны отказать...