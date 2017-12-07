Камчатка, 7 ноября: итоги дня

07.12.2017 19:07:43 (GMT+12)

●ИА «Камчатка-Информ» https://kamchatinfo.com/



Москвичам расскажут о перспективных вакансиях на Камчатке. Ждем наплыва.



Морозная погода установилась в районах Камчатки.



Летчики ТОФ доставили грузы на отдаленные маяки Камчатки.



Власти камчатской столицы надеются компенсировать нехватку автобусов частотой их рейсов.



Интернет приемная "Камчатскэнерго" за год работы приняла более 700 посетителей.



Токсичный «красный прилив» помешал лососю зайти в родные реки на севере Камчатки.



На Мутновском полиметаллическом месторождении Камчатки планируют построить ГОК стоимостью 6 млрд руб.



Проект камчатского студента по экологической защите Авачинской бухты победил на всероссийском конкурсе.



На Камчатке капитан судна заплатил алименты на дочку только после ареста его внедорожника.



На Камчатке молодые активисты придумали электронную «капсулу времени» для потомков.



●ИА «Кам 24» https://www.kam24.ru/



На Камчатке «красные приливы» привели к гибели лососей.



Жители Петропавловска стали чаще вызывать детям «скорую».



Исследование студента с Камчатки оценили на всероссийском конкурсе в Сочи.



Мэрия Петропавловска обещает увеличить количество автобусов по утрам.



В Корякии вспомнят Листьева, Политковскую и других погибших журналистов.



«Газпром» из-за санкций не хочет проводить доразведку месторождений на западе Камчатке.



●ИА «Камчатка» http://www.pressa41.ru/



На Камчатке могут построить горно-обогатительный комбинат. Инвесторы планируют вложить в предприятие более 6 миллиардов, работой обеспечат 736 специалистов.



За одни сутки у жителей Камчатки угнали три автомобиля. Одна машина была найдена в лесу, вторая — попала в ДТП, а третью нашли в рамках плана «Перехват».



Интервал движения автобусов №1 в Петропавловске будет сокращен до шести минут. Новый график будет введен уже завтра.



«Клятвенные девы»: 8 декабря жителей Петропавловска приглашают на премьеру спектакля.Эмоциональную, драматичную историю жизни одной албанской семьи представят на малой сцене камчатского драмтеатра.



Жителям и гостям столицы России расскажут о перспективных вакансиях на Камчатке. В частности, будут презентованы такие профессии, как зоотехник, геодезист, горнорабочий.



Военные летчики ТОФ доставили продовольствие на отдаленные маяки Камчатского края. Кроме того, авиаторы привезли дополнительное оборудование для обеспечения жизнедеятельности отдаленных объектов.



Камчатские пожарные сегодня утром ликвидировали возгорание в дачном доме. В результате происшествия постройка уничтожена на 70%.



Две выставки откроются в художественном музее в Петропавловске. «Омытая дождем» и «Зимняя сказка» продолжат работать до 8 января.



В селе Каменском на Камчатке открылось новое здание школьной столовой. В образовательном учреждении обучаются 106 человек.



Жительница Камчатки притворилась беременной ради денег. Прокуратура: Имеющей большой собственный вес пациентке был поставлен диагноз «беременность неясного срока».



Студент с Камчатки стал победителем всероссийского конкурса «Зеленые технологии». Он представил проект снижения экологической нагрузки в Авачинской бухте.

