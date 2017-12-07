На юге Камчатки сегодня

07.12.2017 17:56:16 (GMT+12)

На юге Камчатки сегодня второй день стоит тихая, благоприятная погода. Люди с удовольствием выходят на улицы с детьми и наслаждаются свежим морозным воздухом и солнечными лучиками.



Фото: Фома БЕССРЕБРЕННИКОВ.

