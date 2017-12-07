Камчатский гороскоп, 8 - 10 декабря

07.12.2017 15:42:01 (GMT+12)

Как всегда в конце недели, прогноз представляет Милена СТЕПАНОВА:



В пятницу всё вокруг "поддерживает" креативный настрой, но одного лишь творческого азарта недостаточно. Будет трудно обойтись без дисциплины, собранности. Прежде чем менять тактику и двигаться новым курсом, полезно навести порядок в делах, отношениях, ключевых документах, расставить личные и коллективные приоритеты.



В субботу лучше сконцентрировать свое внимание на важных вещах, основательно их обсудить или обдумать. Удастся сохранить верность плану или идее, преодолеть искушение, временно умерить запросы. В этот день можно верить фактам, обещаниям. В течение дня возможны случайные, но своевременные встречи, будет вовремя приходить правдивая информация.



Воскресенье дает удачные знакомства, встречи, поездки в целом может указывать на удачное стечение обстоятельств. Это хорошее время для учебы и покупки электроники. Однако, какие-то события дня в первую очередь могут отразиться на личной жизни. Это может приводить к завышенным и нереалистичным ожиданиям от любви. Возможна идеализация партнера, приписывание партнеру несуществующих в реальности достоинств. И, как следствие, последующее за этим разочарование.



Опасное место для водителей и пешеходов – улица Макарова.



Рейтинг дней: 4=.



Дни благоприятны для жителей улиц Алеутской, Горной, Кавказской, Ларина, районов КП, Звездная, 11 (в краевом центре), Юбилейной (в Елизове), поселка Термальный, а также гостей этих мест и работников офисов, там расположенных.