Партпроект «Экология России» объединил всех жителей края

07.12.2017 15:41:59 (GMT+12)

Региональный куратор проекта партии «Единая Россия» - «Экология России», член регионального Политсовета партии Светлана Краснова рассказала о том, как неравнодушные жители Петропавловска-Камчатского борются за улучшение экологической обстановки.



Она напомнила, что 2017 год объявлен в России Годом экологии. Основная задача Года экологии — придание нового импульса работе по совершенствованию природоохранного законодательства, экологической модернизации предприятий, очистке загрязненных территорий, сохранению биоразнообразия и повышению экологической культуры. Также Год экологии призван привлечь особое внимание общества к вопросам экологического развития страны и обеспечения экологической безопасности.



«В Год экологии на призыв принять участие в улучшении экологической обстановки родного полуострова откликнулись все слои населения – государственные служащие, учащиеся школ, общественники и рядовые граждане. Не остались в стороне и жители города Петропавловска-Камчатского, которые в Год экологии принимали активное участие в решении задач по очистке территорий, которые подвергались загрязнению нерадивыми гражданами на протяжении многих лет», - сказала Краснова.



Так, в конце мая в уборке территории, расположенной рядом с детским садом № 24 «Гномик», приняли участие директор Центральной городской библиотеки Вера Бекерева, руководитель управления Росприроднадзора по Камчатскому краю Александр Лесин, начальник регионального отдела по надзору на море Тихоокеанского морского управления Росприроднадзора Сергей Крючковский, заместитель директора ФГБУ «Камчаттехмордирекция» Артур Смывалов, начальник отдела информационно-аналитической работы и планирования этого же предприятия Дмитрий Арчибисов. В указанном районе проводили уборку и сотрудники управления Росприроднадзора по Камчатскому краю.



За два дня экологической акции совместными усилиями была произведена масштабная уборка земельного участка – территории общего пользования, расположенной рядом с детским садом, а также водного объекта – ручья, впадающего в бухту Сероглазка от твердых коммунальных отходов и использованных автомобильных шин. Всего было собрано более 40 мешков мусора.



Кроме того, заведующей детским садом Людмилой Салиной при содействии Веры Бекеревой и Артура Смывалова в адрес Контрольного управления администрации ПКГО было направлено заявление с просьбой провести на территории контрольно-проверочные мероприятия и принять меры по демонтажу и вывозу трех полуразрушенных гаражей.



«Данные объекты несли потенциальную опасность для жизни и здоровья детей, взрослых, а также вред для окружающей среды. Впоследствии два гаража были демонтированы. Один гараж периодически поджигался и горел, что привело его к полному разрушению. В летний период данная территория вновь захламлялась мусором», - сказала Светлана Краснова.



По ее словам, осенью текущего года вновь были направлены обращения в адрес федеральных и региональных органов исполнительной власти с просьбой навести окончательный порядок на территории, расположенной рядом с детским садом № 24 «Гномик». В итоге, благодаря проделанной совместной работе, к ноябрю 2017 года данная территория была приведена в надлежащее экологическое и санитарное состояние.



Об этом корреспонденту «ПК» сообщили в пресс-службе Регионального исполнительного комитета регионального отделения Всероссийской политической партии «Единая Россия».