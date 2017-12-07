Летчики вертолетной эскадрильи Тихоокеанского флота доставили грузы на отдаленные маяки Камчатского полуострова

07.12.2017 15:41:59 (GMT+12)

На Камчатке летчики вертолетной эскадрильи авиабазы морской авиации Тихоокеанского флота доставили грузы на отдаленные маяки, расположенные на побережье Тихого океана.



Летчики доставили продовольствие и свежие овощи личному составу маяков Шипунский, Круглый и Желтый. Кроме того, авиаторы привезли дополнительное оборудование необходимое для обеспечения жизнедеятельности отдаленных объектов.

Перевозка грузов осуществлялась новейшими транспортно-штурмовыми вертолетами Ми-8 АМТШ-ВА, которые предназначены для выполнения задач в арктической зоне ответственности Тихоокеанского флота.



Ми-8 АМТШ-ВА имеет ряд конструктивных особенностей, которые позволяют вертолету работать при низких температурах. Вертолет оборудован системой обогрева основных агрегатов силовой установки, а грузовая кабина оснащена специальной теплоизоляцией. Также на вертолете установлена система запуска двигателей при температурах до -60С.

Дальность полета вертолета при установке дополнительных баков превышает 1,4 тысячи километров, а продолжительность – более 7 часов.



Об этом корреспонденту «ПК» сообщили в пресс-службе ВВО.

