Летчики вертолетной эскадрильи Тихоокеанского флота доставили грузы на отдаленные маяки Камчатского полуострова

07.12.2017 15:41:59 (GMT+12)
На Камчатке летчики вертолетной эскадрильи авиабазы морской авиации Тихоокеанского флота доставили грузы на отдаленные маяки, расположенные на побережье Тихого океана.
Летчики доставили продовольствие и свежие овощи личному составу маяков Шипунский, Круглый и Желтый. Кроме того, авиаторы привезли дополнительное оборудование необходимое для обеспечения жизнедеятельности отдаленных объектов.
Перевозка грузов осуществлялась новейшими транспортно-штурмовыми вертолетами Ми-8 АМТШ-ВА, которые предназначены для выполнения задач в арктической зоне ответственности Тихоокеанского флота.
Ми-8 АМТШ-ВА имеет ряд конструктивных особенностей, которые позволяют вертолету работать при низких температурах. Вертолет оборудован системой обогрева основных агрегатов силовой установки, а грузовая кабина оснащена специальной теплоизоляцией. Также на вертолете установлена система запуска двигателей при температурах до -60С.
Дальность полета вертолета при установке дополнительных баков превышает 1,4 тысячи километров, а продолжительность – более 7 часов.
Об этом корреспонденту «ПК» сообщили в пресс-службе ВВО.
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