Итоги краевого конкурса социальных видеороликов «Молодёжь и закон» подведены на Камчатке

07.12.2017 15:41:58 (GMT+12)
На Камчатке подведены итоги краевого конкурса социальных видеороликов «Молодёжь и закон». В этом году в нём приняли участие 28 человек. Об этом сообщили в министерстве образования и молодёжной политики региона.
Там рассказали, что на конкурс было представлено 12 работ от студентов различных образовательных организаций краевого центра.
«По итогам конкурса победителями признаны авторы работы “Сделай правильный выбор” Владимир Стародубов и Владислав Пименов. Второе место заняли Александр Волков и Игорь Грианц с работой “Все проблемы решаемы, найди посредника”. Третье место досталось Артёму Климову и Сергею Алексеенко, который подготовили видеоролик “Мы за мирное решение любых конфликтов”», - сказали в министерстве.
Там добавили, что остальные участники конкурса были отмечены специальными дипломами.
Об этом корреспонденту «ПК» сообщили в пресс-службе губернатора и Правительства Камчатского края.
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