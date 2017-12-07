УВД информирует: Осторожно, воры!

07.12.2017 12:53:16 (GMT+12)

За сутки двое жителей Петропавловска-Камчатского лишились денег и вещей из-за собственной беспечности.



У 27-летнего горожанина, ехавшего на маршрутном автобусе, злоумышленник похитил из рюкзака кошелёк, в котором находилось 6500 рублей и банковские карты. 69-летний пенсионер, припарковав автомобиль у дома на улице Чубарова, забыл включить сигнализацию и лишился оставленного в салоне сотового телефона стоимостью 60 тысяч рублей.



По второму факту полицейские по горячим следам задержали подозреваемого, которым оказался проживающий неподалеку от места совершения преступления 33-летний житель краевой столицы. В отношении него возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 158 Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража». Оперативники разыскивают похищенный телефон, который, по словам задержанного, он выбросил.



По факту кражи в автобусе также возбуждено уголовное дело, принимаются меры к поиску и задержанию злоумышленника.

Уважаемые граждане! В преддверии новогодних праздников, когда многие совершают дорогостоящие покупки, увеличивается число краж и грабежей, совершаемых в общественных местах и из автотранспорта.



Покидая автомобиль, не забывайте закрыть двери, не оставляйте на видном месте в салоне сумки, кошельки, деньги, мобильные телефоны – это может привлечь внимание злоумышленника.

Если автомобиль оборудован сигнализацией, после закрытия дверей, проверьте брелоки сигнализации, убедитесь, что сигнал о закрытии «подала» именно ваша машина.

Если Вы стали жертвой преступления, сразу сообщите об этом в полицию. Телефоны, по которым можно звонить круглосуточно:

Дежурная часть УМВД России по Камчатскому краю (8-415-2)-27-11-02;

Дежурная часть УМВД России по г. Петропавловску-Камчатскому (8-415-2)-42-44-01;

Дежурная часть ОМВД России по Елизовскому району(8-415-31)-6-23-83;

Дежурная часть ОМВД по ЗАТО Вилючинск: (8-415-35)-3-19-18.

Дежурная часть МО МВД России «Усть-Камчатский» (8-41534)-2-01-02;

Дежурная часть МО МВД России «Усть-Большерецкий» (8415-32)-2-13-02;

Дежурная часть МО МВД России «Мильковский» (8-415-33)-2-30-20;

Дежурная часть МО МВД России «Корякский» (8-415-43)-3-13-04.



Об этом корреспонденту "ПК" сообщили в пресс-службе УМВД России по Камчатскому краю

