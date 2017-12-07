Ложная беременность

07.12.2017 12:50:30 (GMT+12)
Усть-Камчатская межрайонная прокуратура на самостоятельном участке в поселке Ключи Камчатского края провела проверку по факту незаконного получения листка нетрудоспособности бухгалтером одного из муниципальных учреждений.
Установлено, что в июне 2017 года ранее несудимая 31-летняя жительница Ключей, обратилась в Ключевскую районную больницу на прием к врачу акушеру-гинекологу для постановки на учет в качестве беременной.
После осмотра пациентки, имеющей большой собственный вес, ей поставлен предварительный диагноз «Беременность неясного срока», назначены анализы и УЗИ.
Обследование она не прошла, но в установленный срок, 9 августа, явилась за больничным, достоверно зная, что беременности нет. Во второй раз проводился визуальный и поверхностный осмотр, при этом пациентка набрала в весе и устно подтвердила явные признаки беременности.
Полученный листок нетрудоспособности на период с 9 августа по 26 декабря 2017 года женщина предъявила по месту работы, получила 263 тысячи рублей и отправилась отдыхать.
Когда прошел срок предполагаемых родов (октябрь), а пациентка с августа так и не появлялась у врача, медучреждение забеспокоилось о здоровье «роженицы» и обратилось в прокуратуру за помощью. Медикам женщина не открывала дверь квартиры, отказавшись с ними общаться.
В ходе проверки установлено, что она не беременна, но продолжает находиться на больничном. В объяснениях прокурору женщина призналась, что четыре раза была «в положении» и, имея практические знания по поводу симптомов состояния беременности, в августе намеренно ввела в заблуждение врача и получила листок нетрудоспособности, не имея на то законных оснований.
Заместитель Усть-Камчатского межрайонного прокурора Артём Говоров вынес постановление и в порядке статьи 37 УПК РФ направил материалы в органы полиции для решения вопроса о возбуждении уголовного дела по признакам состава преступления, предусмотренного частью 3 статьи 159 УК РФ (мошенничество, совершенное в крупном размере).
Для сведения: Такое преступление наказывается штрафом в размере от 100 тысяч до 500 тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от одного года до трех лет, либо принудительными работами на срок до пяти лет с ограничением свободы на срок до двух лет или без такового, либо лишением свободы на срок до шести лет со штрафом в размере до 80 тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до шести месяцев либо без такового и с ограничением свободы на срок до полутора лет либо без такового.
Незаконно полученные деньги тоже придется вернуть.
Лариса ШУНИНА,старший помощник прокурора Камчатского края по взаимодействию со СМИ, общественностью и правовому обеспечению
«Полуостров Камчатка» — ежедневная деловая интернет-газета.
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