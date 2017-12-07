КРКК оказывает поддержку новому инвестиционному проекту в горнодобывающей отрасли Камчатки

07.12.2017 12:40:51 (GMT+12)

Инвестиционный совет в Камчатском крае, прошедший под руководством заместителя председателя регионального правительства Марины Субботы, принял на сопровождение инициированный ООО «СТЭППС ИСТ» инвестиционный проект. Он предусматривает доразведку Мутновского золото-серебро-полиметаллического месторождения с перспективой строительства на его базе горно-металлургического предприятия с обогатительной фабрикой.



Корпорация развития Камчатки в октябре текущего года подписала соглашение о сотрудничестве с обществом с ограниченной ответственностью, и с этого момента начала оказывать поддержку плану создания нового предприятия горной отрасли. Об этом сообщил генеральный директор ООО «СТЭППС ИСТ» Игорь Мищенко, представляя проект инвестиционному совету.



Горно-металлургическое предприятие планируется создать на Мутновском месторождении, расположенном в 60 километрах к югу от Петропавловска-Камчатского и в пяти километрах от бухты Жировой Авачинского залива. Рудное поле, как считается, кроме золота и серебра содержит значительные запасы свинца, цинка, индия, висмута и других цветных металлов.



На стадию промышленного производства инициаторы проекта планируют выйти спустя полгода после начала инвестиционного периода. После введения всех мощностей в эксплуатацию предприятие рассчитывает добывать в год около 4 тонн золота и 20 тонн серебра, и на завершающем этапе реализации инвестиционного проекта «обеспечить полное извлечение всех полезных компонентов, представляющих экономический интерес». Общий объём инвестиций превышает 6 миллиардов рублей. С выходом на полную мощность на горно-металлургическом комбинате получат работу 736 специалистов.



Представляя проект, Игорь Мищенко отметил, что при разработке рудного месторождения планируется использовать инновационные технологии, наносящие природе минимальный вред. Строительство предприятия предполагает развитие на юге Камчатки дорожной сети и возведение линии электропередач от Мутновской ГеоЭС до месторождения.



«Соглашение с ООО «СТЭППС ИСТ», – сообщил генеральный директор Корпорации развития Камчатки Николай Пегин, – предусматривают сотрудничество по нескольким направлениям – финансовому, инвестиционному, техническому, административному. Последнее, в частности, не исключает содействия со стороны КРКК в получении инвестиционным проектом мер государственной поддержки и привлечение к его реализации средств, федерального, регионального и местного бюджетов. Сейчас, после принятия проекта Инвестиционным советом в Камчатском крае на сопровождение, нам предстоит актуализировать параметры нашего сотрудничества, которые, возможно, найдут отражение в новом соглашении».