На Камчатке сотрудники МЧС России и центра социального обслуживания посетили одиноких пенсионеров и инвалидов

07.12.2017 12:40:50 (GMT+12)

Сотрудники надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Камчатскому краю совместно с представителями Комплексного центра социального обслуживания населения Петропавловск-Камчатского городского округа провели плановый рейд по местам проживания одиноких пожилых граждан, пенсионеров и инвалидов.



«Данная категория граждан требует особого внимания как со стороны соцработников, так и со стороны органов государственного пожарного надзора, - отмечает государственный инспектор Камчатского края по пожарному надзору Жанна Музыченко. - Многие из них передвигаются с трудом, не выходят из своих квартир по нескольку лет, поэтому их самостоятельная эвакуация из квартиры в случае возникновения пожара или задымления затруднена».



В ходе проведенных противопожарных инструктажей сотрудники надзорной деятельности напомнили номера телефонов вызова пожарной охраны, правила эксплуатации электрических обогревательных приборов, дали разъяснения о порядке действий данной категории лиц при возникновении пожара. Кроме того, каждому инструктируемому были вручены рекомендации о мерах пожарной безопасности в жилье.



Об этом корреспонденту "ПК" сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС России по Камчатскому краю.