В селе Каменском на Камчатке открылось новое здание школьной столовой

07.12.2017 12:34:33 (GMT+12)

В селе Каменском на Камчатке открылось новое здание школьной столовой

В селе Каменском на Камчатке открылось новое здание школьной столовой. Об этом рассказали в администрации Пенжинского муниципального района.

Там сообщили, что долгое время столовая располагалась в помещении, находящемся в отдельно стоящем здании. Теперь же новый корпус столовой расположен вплотную к школе, и соединён переходом с основным учебным корпусом.

    «Строительство данного объекта выполнено по поручению Губернатора Камчатского края Владимира Илюхина, которое он дал во время встречи с населением села в 2016 году. Администрацией района была проведена вся необходимая подготовительная работа, что позволило построить, оборудовать и сдать объект в эксплуатацию. На реализацию проекта ушло за три месяца», - рассказал глава Пенжинского муниципального района Александр Болотнов.

Площадь новой столовой практически вдвое больше прежнего. В здании созданы все необходимые условия для комфортного пребывания учеников школы. Кроме того, в пищеблоке было установлено новое, современное оборудование для приготовления блюд школьного меню.

Добавим, в настоящее время в Каменской средней школе обучается 106 учеников.

Об этом корреспонденту «ПК» сообщили в пресс-службе губернатора и Правительства Камчатского края.

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