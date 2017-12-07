07.12.2017 12:34:33 (GMT+12)
В селе Каменском на Камчатке открылось новое здание школьной столовой. Об этом рассказали в администрации Пенжинского муниципального района.
Там сообщили, что долгое время столовая располагалась в помещении, находящемся в отдельно стоящем здании. Теперь же новый корпус столовой расположен вплотную к школе, и соединён переходом с основным учебным корпусом.
«Строительство данного объекта выполнено по поручению Губернатора Камчатского края Владимира Илюхина, которое он дал во время встречи с населением села в 2016 году. Администрацией района была проведена вся необходимая подготовительная работа, что позволило построить, оборудовать и сдать объект в эксплуатацию. На реализацию проекта ушло за три месяца», - рассказал глава Пенжинского муниципального района Александр Болотнов.
Площадь новой столовой практически вдвое больше прежнего. В здании созданы все необходимые условия для комфортного пребывания учеников школы. Кроме того, в пищеблоке было установлено новое, современное оборудование для приготовления блюд школьного меню.
Добавим, в настоящее время в Каменской средней школе обучается 106 учеников.
Об этом корреспонденту «ПК» сообщили в пресс-службе губернатора и Правительства Камчатского края.
«Полуостров Камчатка» — ежедневная деловая интернет-газета.
Выходит с 1 июня 2005 г.
Учредитель и издатель — Искандер ХАКИМОВ.
Адрес редакции: 683031, г. Петропавловск-Камчатский, проспект Карла Маркса, дом 29/1, офис 517.
Телефон: +7 (4152) 25-22-03, e-mail: poluostrov-k@mail.ru
Газета зарегистрирована Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о перерегистрации СМИ Эл № ФС 77-68241 от 27 декабря 2016 г.
Любое использование материалов без письменного разрешения редакции запрещено.
16+