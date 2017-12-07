В селе Каменском на Камчатке открылось новое здание школьной столовой

07.12.2017 12:34:33 (GMT+12)

В селе Каменском на Камчатке открылось новое здание школьной столовой. Об этом рассказали в администрации Пенжинского муниципального района.



Там сообщили, что долгое время столовая располагалась в помещении, находящемся в отдельно стоящем здании. Теперь же новый корпус столовой расположен вплотную к школе, и соединён переходом с основным учебным корпусом.



«Строительство данного объекта выполнено по поручению Губернатора Камчатского края Владимира Илюхина, которое он дал во время встречи с населением села в 2016 году. Администрацией района была проведена вся необходимая подготовительная работа, что позволило построить, оборудовать и сдать объект в эксплуатацию. На реализацию проекта ушло за три месяца», - рассказал глава Пенжинского муниципального района Александр Болотнов.



Площадь новой столовой практически вдвое больше прежнего. В здании созданы все необходимые условия для комфортного пребывания учеников школы. Кроме того, в пищеблоке было установлено новое, современное оборудование для приготовления блюд школьного меню.



Добавим, в настоящее время в Каменской средней школе обучается 106 учеников.



Об этом корреспонденту «ПК» сообщили в пресс-службе губернатора и Правительства Камчатского края.